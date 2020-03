Ristrutturazioni edilizie ed Ecobonus: chi può fruire della detrazione fiscale

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa :

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.

Anche in questo caso, possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

Relativamente alla detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

Angelo D.P. pone il seguente quesito: “Mio figlio ha comprato un appartamento e deve fare delle ristrutturazioni sia dei muri interni sia di infissi, caldaia, sistema di riscaldamento e condizionamento, volendo io padre (in pensione ) sostenere tutte le spese di mio figlio come posso usufruire del 50% delle agevolazioni delle detrazioni fiscali (ristrutturazione ed Ecobonus)?”.

In questi giorni particolari di marzo sono parecchie le mail che ci inviate che riguardano cantieri, professionisti, imprese e coronavirus. Dopo aver attivato lo Speciale Coronavirus Covid-19 (che vi invitiamo a seguire per restare sempre aggiornati), riteniamo doveroso provare a tornare alla normalità degli argomenti tecnici che più interessano le professioni tecniche. Torneremo, quindi, a rispondere alle domande inviate dai nostri lettori alla Posta di LavoriPubblici.it che nella maggior parte dei casi continuano a riguardare gli interventi di ristrutturazione edilizia, con o senza risparmio energetico, e le relative detrazioni fiscali previste.

In caso di ristrutturazione edilizia e interventi per il risparmio energetico, chi può fruire della detrazione fiscale prevista?

On line dal 1996, LavoriPubblici.it è il portale d'informazione tecnica dedicato al professionista operante nel settore dell'edilizia. Il portale, di proprietà della casa editrice GRAFILL, nasce come evoluzione naturale del servizio d'informazione che la casa editrice effettuava già dal 1992 attraverso il periodico mensile d'informazione tecnica “Lavori Pubblici”, nel momento in cui si è voluta valorizzare l'informazione attraverso un servizio veloce ed aggiornato in tempo reale.



Il portale, realizzato con un linguaggio dinamico, è facilmente navigabile attraverso una struttura modulare, che consente al visitatore di non perdersi tra le migliaia di pagine presenti al suo interno. Il posizionamento di LavoriPubblici.it nei principali motori di ricerca, senza alcuna sponsorizzazione, evidenzia il grado di studio e di cura che la redazione dedica all'indicizzazione del portale e il livello di gradimento degli utilizzatori, che attraverso una tecnologia aperta possono interagire dinamicamente con tutti i servizi del portale.



Dal 1998 il portale ha sviluppato il servizio di e-commerce, con una raccolta di libri e software tecnici acquistabili direttamente tramite il portale, attraverso tutte le formule di pagamento previste dal web (bonifico, carta di credito e contrassegno). Grazie alla presenza di GRAFILL e alle diverse convenzioni stipulate con alcune tra le più importanti case editrici e softwarehouses, oggi gli utenti hanno la possibilità di acquistare libri e software a prezzi scontati, confidando su uno staff sempre attento alle novità editoriali e veloce nel processare ed inviare l'ordine al cliente finale.