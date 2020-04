Emergenza COVID-19: Misure per gi esercizi commerciali la cui attività non è sospesa

Dopo 7 Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (dPCM 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020 e 1/4/2020) che dal 14 aprile prossimo andranno tutti in pensione e che saranno sostituiti da un unico provvediento e cioè da dPCM 10 aprile 2020, arrivano alcune novità che, in particolare, riguardano gi esercizi cmmerciali la cui attività non è sospesa

L’articolo 1, comma 1, letera dd) del dPCM 10/04/2020

All’articolo 1, comma 1, ettera dd) del decreto è precisato che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 al decreto stesso.

Si tratta di 8 punti in cui sono indicati tra l'altro accessi regolamentati con una persona alla volta per locali sino a 40 metri quadrati e percorsi differenziati per entrata ed uscita. Si tratta di regole che devono essere, certamente applicate alle attivitàcommerciali attualmente aperte ed anche a quelle che riapruranno martedì 14 aprile ed alle altre la cui apertura è stata postecipata.

Allegato 5 e misure per gli esercizi commerciali

Come già detto le misure per gli esercizi commerciali riportate nell'allegato 5 sono le seguenti:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale .

Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del . 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.

Garanzia di con frequenza almeno ed in funzione dell’orario di apertura. 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria .

Garanzia di adeguata . 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani . In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento .

Ampia disponibilità e accessibilità a . In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a . 5. Le mascherine dovranno essere sempre utilizzate nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

Le nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 6. Uso dei guanti «usa e getta» nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

Uso dei nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande. 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita .

secondo le seguenti modalità: 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata. Il decreto del governo aggiorna anche le regole igienico-sanitarie : a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) evitare abbracci e strette di mano; d) mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro ; e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani ; h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol .

Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata. Il decreto del governo aggiorna anche le :

Tutto bene tranne un piccolo particolare che, di fatto, potrebbe rendere inapplicabile il citato allegato 5: la non obbligatorietà dell'applicazione dello stesso che è inserito nella citata lettera dd) non come obbligo ma come raccomandazione. Trattandosi di una raccomadazione sarà mai applicato?

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata