Emergenza COVID-19: Dal MIT le linee guida nel settore dei trasporti e della logistica

A meno di 24 ore dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2020 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 in cui l’allegato 8 contiene il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”, il Ministero delle imfrastrutture e dei trasporti ha pubblicato, ieri, le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19” unitamente ad una scheda che riassume le linee guida per lemodalità di informazione agli utenti e le misure organizzative da adottare nell’esercizio del servizio di trasporto pubblico.

Si tratta, in pratica di linee guida, predisposte nel rispetto del già citato protocollo contenuto nell’allegato 8 al d.P.C.M. 26 aprile 2020; nelle linee guida vengono trattati:

il trasporto aereo;

il settore trasporto pubblico locale stradale, lacuale e ferrovie concesse;

il settore ferroviario;

i servizi di trasporto non di linea,

e per tutti i tipi di trasporto le modalità di informazione agli utenti e le misure organizzative da adottare nell’esercizio del servizio di trasporto pubblico possono essere così riassunte:

accessi contingentati alle stazioni, aeroporti e porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto;

predisposizione di piani operativi per differenziare i flussi di salita e discesa da un mezzo di trasporto e limitare gli spostamenti all'interno delle stazioni, aeroporti e porti nonché nelle aree di sosta dei passeggerie di attesa delmezzodi trasporto;

per differenziare i flussi di salita e discesa da un mezzo di trasporto e limitare gli spostamenti all’interno delle stazioni, aeroporti e porti nonché nelle aree di sosta dei passeggerie di attesa delmezzodi trasporto; trasporto aereo : mascherina obbligatoria per i passeggeri;

: per i passeggeri; TPL, trasporto ferroviario, trasporto non di linea, trasporto marittimo e portuale : mascherina obbligatoria per i passeggeri, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca ;

: per i passeggeri, ; obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo dei mezzi di trasporti, nelle stazioni, aeroporti e porti e in tutti i luoghi di transito e sosta dei passeggeri;

di un metro a bordo dei mezzi di trasporti, nelle stazioni, aeroporti e porti e in tutti i luoghi di transito e sosta dei passeggeri; sistematica sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro utilizzati da viaggiatori e/o lavoratori secondo le modalità definite del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;

dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro utilizzati da viaggiatori e/o lavoratori secondo le modalità definite del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità; installazione di dispenser di soluzioni disinfettanti nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza;

di soluzioni disinfettanti nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza; incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici . Diversamente, dovrà essere effettuata in modo da assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro e laddove questo non fosse possibile, i passeggeri dovranno necessariamente fornirsi di apposite protezioni individuali (es. mascherine);

. Diversamente, dovrà essere effettuata in modo da assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro e laddove questo non fosse possibile, i passeggeri dovranno necessariamente fornirsi di apposite protezioni individuali (es. mascherine); predisposizione di punti vendita, anche mediante distributori, di dispositivi di sicurezza nelle stazioni o nei luoghi di vendita dei biglietti;

nelle stazioni o nei luoghi di vendita dei biglietti; previsione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori in caso di accertata temperatura corporea superiore dei 37,5°C ;

e degli operatori in caso di accertata ; adozione di sistemi di informazione e divulgazione per il correttouso dei dispositivi di protezione individuale nonché sui comportamenti da tenere negli spazi comuni e nei luoghi di transito dell’utenza.

