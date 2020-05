A Urbanpromo la progettazione sostenibile

Sostenibili, dal punto di vista economico ma anche sociale. Hanno queste caratteristiche alcuni progetti che sono stati presentati a Urbanpromo, la manifestazione nazionale sulla rigenerazione urbana organizzata dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit, e disponibili nella gallery di www.urbanpromo.it

Abito in Community è la APP realizzata da Abitare Toscana, Gestore Sociale cooperativo dal 2012. Abito in Community è principalmente rivolta alle community di social housing e del social housing rappresenta una vera e propria infrastruttura soprattutto nell’ambito della sharing economy. La APP consiste un utilissimo strumento per comunicare e condividere tutte le attività che le community organizzano proponendo specifiche funzioni per facilitarne l’uso. Cinque le funzioni attuali: Car Pooling, condividere tratte urbane e non, dare e avere passaggi verso mete comuni, abbattendo costi ed inquinamento; Gruppi di Acquisto, la convenienza e la comodità di fare “gruppo” per risparmiare e ottimizzare la spesa di tutti i giorni; Banca del tempo, condividere il proprio tempo libero per attività di vario genere (ripetizioni, baby sitting, etc); Spazi condivisi ed Eventi per la gestione degli spazi comuni adibiti alle attività della community, e in futuro molte altre funzioni.

Abitare è una comunità di oltre 6.000 soci che ha come scopo principale l’assegnazione in godimento di oltre 2.600 unità abitative presenti su tre storici quartieri a nord di Milano. Nasce dalla fusione di tre Cooperative nate tra la fine dell’800 e gli inizi del ventesimo secolo e rappresenta una delle più importanti Cooperative di Abitanti del Paese. Da oltre dieci anni, gestendo numerose sale sociali e un centinaio di spazi di natura commerciale, ci si è posti il tema di integrare servizi che potessero rispondere alle molteplici domande del proprio corpo sociale e del territorio dove la Cooperativa opera. Si sono attivate così numerose collaborazioni con realtà imprenditoriali per soddisfare le necessità sempre più articolate delle famiglie specialmente quelle anziane e quelle dove sono presenti fragilità. Si è così costituita una rete diffusa che a partire dal capitale umano proprio della cooperazione, ha innescato servizi all’abitare che vedono coinvolte centinaia di persone. Si sta trasformando il concetto di “abitazione” in quello più ampio di “abitare” mettendo quindi al centro dell’analisi la figura dell’abitante.

Infine il bando di concorso di idee per i progetti di territorio – paesaggio calabrese. La Regione Calabria ha assunto come obiettivo prioritario il confronto partecipato nell’ambito del processo di pianificazione e, al fine di garantire interventi coerenti con la visione strategica del paesaggio e del territorio ha ritenuto fondamentale dare concreta attuazione alla programmazione concertata e partecipata attraverso la promozione del Bando di Concorso di Idee Progetti di Territorio-Paesaggio calabrese.

L’obiettivo è quello di mettere a confronto e premiare le idee volte a coadiuvare la successiva definizione, ad opera degli enti territoriali competenti, delle proposte di valorizzazione delle aree ricadenti nei Progetti strategici di Territorio-Paesaggio individuati dal Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP).

