Emergenza Covid-19: dal CNCPT procedure, infografiche e check list per i cantieri edili

Alle porte della tanto attesa Fase 2, in cui con ogni probabilità saranno sbloccate molte attività, il mondo che ruota intorno ai cantieri edili è in attesa di conoscere le modalità di gestione della sicurezza.

Modalità che sono state solo abbozzate all'interno del protocollo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL del 19 marzo 2020 (leggi articolo) e che gli enti nazionali con il coordinamento tecnico della Commissione nazionale Enti Territoriali (CNCPT) hanno ampliato fornendo utili e dettagliate regole che hanno il compito di aiutare imprese e lavoratori nella fondamentale opera di gestione e informazione della sicurezza all'interno dei cantieri.

L’emanazione dei vari decreti del Governo e del protocollo condiviso sottoscritto dalle parti sociali hanno fatto emergere la necessità di procedere alla realizzazione di strumenti operativi da mettere a disposizione di imprese e lavoratori, tra i quali procedure/linee di indirizzo, infografiche, modelli e check list. Materiali, realizzati con il coordinamento tecnico della CNCPT, che traducono graficamente le regole e le indicazioni condivise dalle Parti Sociali, da utilizzare sia per l'attuale fase di emergenza che per la graduale ripresa futura delle attività.

Procedure attuative per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19

Tra i materiali messi a disposizione segnaliamo le procedure attuative del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile.

Tali procedure, da allegare al DVR aziendale, possono essere utilizzate dalle imprese edili all’interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro, fermo restando le norme previste dai decreti governativi. Viene precisato che l'applicazione delle procedure indicate comportano un aggravio di costi per la prosecuzione dei lavoro, che necessita un confronto tra committenza, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza ove nominato, per la quantificazione ed il riconoscimento di tutte le spese aggiuntive da doversi sostenere. Ove non è prevista la figura del CSE, il datore di lavoro si confronterà con il committente/responsabile dei lavori/direzione lavori.

Check list per l'autovalutazione delle misure adottate all'interno del cantiere

Al fine di permettere alle imprese del settore di effettuare una autovalutazione relativamente all’applicazione del protocollo anti contagio, è stata predisposta una check list per supportare il lavoro dei tecnici degli Organismi Paritetici Territoriali del settore, nelle attività di consulenza e assistenza tecnica alle imprese ed ai lavoratori in cantiere.

Modelli e infografiche per i cantieri edili

Oltre alle procedure attuative per i cantieri, sono stati messi a disposizione i seguenti modelli:

Informativa Covid-19 con le regole per il cantiere edile

con le regole per il cantiere edile Infografica su come disinfettare correttamente le mani;

su come disinfettare correttamente le mani; Modello per la ricezione del materiale informativo COVID-19 da parte dei soggetti esterni al cantiere ed i lavoratori;

da parte dei soggetti esterni al cantiere ed i lavoratori; Modello per l'effettuazione della misura della temperatura corporea e per l'autodichiarazione;

e per l'autodichiarazione; Il modello di informativa per il trattamento dei dati personali ;

; la richiesta di incontro urgente con Committente e Coordinatore per la sicurezza;

con Committente e Coordinatore per la sicurezza; le infografiche da appendere all'interno del cantiere.

In allegato procedure, modelli, check list e infografiche.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

