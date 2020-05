Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%: facciamo chiarezza sul nuovo Decreto Rilancio 2020

Devo ristrutturare casa, come posso fruire del superbonus del 110%? Devo cambiare la caldaia e vorrei utilizzare il nuovo Ecobonus al 110%, cosa devo fare? Voglio cambiare gli infissi di casa con la nuova detrazione del 110%, come posso usufruirne?

Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%: le domande alla Posta di LavoriPubblici.it

Potremmo continuare ancora e questi sono solo alcuni esempi di domande arrivate alla Posta di LavoriPubblici.it in merito ai cosiddetti superbonus del 110% inseriti nell'ultima bozza di Decreto Rilancio 2020 per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, miglioramento sismico e installazione di impianti solari fotovoltaici.

Sull'argomento abbiamo già scritto un articolo che entra nel dettaglio dei contenuti del Decreto Rilancio 2020 nel quale si è chiarita la finestra temporale di riferimento, gli interventi che accedono al superbonus del 110% e le condizioni di accesso.

Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%: il decreto Rilancio 2020

Come già spiegato, non tutti gli interventi previsti soprattutto per la riqualificazione energetica potranno accedere al superbonus del 110% e, aspetto molto importante, queste nuove detrazioni fiscali sono contenuti in quella che è ancora una bozza di decreto legge che deve ancora essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri n. 45 dello scorso 13 maggio.

Ma non solo! Alla pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legge dovrà seguire:

la conversione in legge entro 60 giorni (arco temporale che generalmente viene utilizzato tutto);

la pubblicazione dei provvedimenti attuativi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%: quando si potrà avere il superbonus?

L'attuale versione della misura fiscale inserita nell'ultima bozza di decreto Rilancio 2020(che, ribadiamo, dovrà essere supportata dalla legge di conversione) prevede che la nuova detrazione fiscale del 110% si applichi alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dall'1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%: gli interventi che potranno accedere al superbonus

Riportiamo di seguito un resoconto di quelli che saranno gli interventi che potranno accedere al nuovo superbonus del 110%.

Riqualificazione energetica (Ecobonus)

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;

delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati: a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto; a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi; geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; di microcogenerazione;

per la con impianti centralizzati: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi; geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; di microcogenerazione.

per la con impianti: tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti.

Miglioramento sismico (Sisma Bonus)

L'attuale bozza di Decreto Rilancio 2020 prevede il superbonus del 110% anche per gli interventi di miglioramento sismico (c.d. Sisma Bonus) nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previsti dall'art. 16 del D.L. n. 63/2013 (commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies) per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In questo caso è anche prevista la cessione del credito ma con la detrazione ridotta al 90%.

Fotovoltaico

Nel caso si fruisca di una delle suddette detrazioni, è possibile utilizzare il superbonus al 110% anche per:

l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;

l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo.

Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%: cosa fare?

Come spesso rispondiamo a chi ci pone alcune domande specifiche relative alle possibili detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), la soluzione migliore è affidarsi ad un tecnico qualificato che dopo avere effettuato un sopralluogo possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche.

