Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: silenzio assenso certificato per il permesso di costruire

Piccole ma significative modifiche vengono apportate dal D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 20, comma 8 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Testo Unico Edilizia e permesso di costruire: silenzio assenso certificato decorso il termine

Come fatto per l'autorizzazione per l'inizio dei lavori, il Decreto Semplificazioni ha modificato l'art. 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire), comma 8, aggiungendo alla fine il seguente periodo: "Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti".

In questo modo, decorsi i tempi previsti per il rilascio del permesso di costruire il professionista incaricato potrà richiedere un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento che lo sportello unico per l'edilizia, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego, dovrà rilasciare.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata