Qualità dell’abitare: Ecco il testo del decreto interministeriale di finanziamento

È in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395 (Ministero delle infrastrutture e dei traspoti, Ministero dell’Economia e delle finanze e Minstero per i beni e le attività culturali e per il turismo) con cui sono state definite le “Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare””.

L’articolazione del decreto

Il decreto, predisposto in riferimento a quanto dettato al comma 437 dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed allegato al presente articolo è costituito dai seguenti 14 articoli: