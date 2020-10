Superbonus 110%: domande e risposte di natura fiscale sulle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio

Superbonus 110%: si può fruire delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) per lavori edilizi avviati prima dell'1 luglio 2020? quali sono i soggetti che possono fruire delle agevolazioni? come va effettuato il pagamento delle spese? come funzionano lo sconto in fattura e la cessione del credito? in cosa consiste il visto di conformità?

Superbonus 110%: domande e risposte di natura fiscale

A queste e a tante altre domande abbiamo risposto insieme all'Avv. Angelo Pisciotta nel webinar Superbonus 110%: domande e risposte di natura fiscale che potete visionare di seguito.

