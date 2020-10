Bonus casa, Ecobonus, bonus facciate, bonus verde e bonus mobili confermati per tutto il 2021

Mentre tutti si sarebbero aspettati una proroga della nuova detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) prevista dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, in attesa del testo del disegno di legge di Bilancio 2021, dal Documento programmatico di bilancio - DPB inviato alla Commissione UE arrivano anticipazioni circa una nuova proroga per le altre agevolazioni fiscali previste per la casa.

Superbonus 110%: ancora niente proroga

Come più volte evidenziato da più parti, benché è innegabile la “potenza” del nuovo superbonus 100% che, se applicato correttamente, potrebbe consentire da una parte di rendere meno energivori e strutturalmente efficienti gli edifici e dall'altra di ridurre le emissioni di CO2 contribuendo a raggiungere l’obiettivo di risparmio energetico, è altrettanto vero che i requisiti e gli adempimenti richiesti dalla norma hanno generato dubbi applicativi che uniti al periodo di riferimento troppo breve (1 luglio 2020 – 31 dicembre 2021), difficilmente consentiranno a tutti di beneficiare delle agevolazioni fiscali.

A queste problematiche, c’è da aggiungersi il divieto per le assemblee condominiali in presenza e le difficoltà oggettive nel convocarle il videoconferenza, possibilità prevista dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto ma ormai ribattezzato Rilancio 2).

Bonus casa, Ecobonus, bonus facciate, bonus verde e bonus mobili: nuova proroga di un anno

Nonostante queste problematiche e uno strumento fiscale che potrebbe davvero determinare il miglioramento energetico e strutturale del parco immobiliare italiano oltre che una seria iniezione di liquidità al settore dell’edilizia, la scelta è stata quella di prorogare ancora una volta di un anno le altre detrazioni fiscali: il bonus casa, l’ecobonus, il bonus facciate, il bonus verde e il bonus mobili.

Detrazioni fiscali che hanno già dimostrato la loro efficacia ma che necessiterebbero di una stabilità che consenta la corretta programmazione degli investimenti sia dei contribuenti che vogliono ristrutturare la loro abitazione che delle imprese e dei professionisti impegnati nei lavori.

Superbonus 110%: proroga nel Recovery Fund?

Come ditto, nessuna proroga per le detrazioni fiscali del 110% che allo stato attuale termineranno il 31 dicembre 2021 ma che da più parti sembrerebbe saranno prorogate (certamente per non più di un anno) utilizzando le risorse del Recovery fund.

Di seguito un breve riepilogo delle attuali detrazioni fiscali che saranno prorogate fino al 2021 per: