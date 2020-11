Emergenza Covid-19 e cantieri aperti: come gestire al meglio le spese

Ha fatto scalpore - comparendo su tutti i quotidiani - la recente ricerca del Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO)che evidenziava come il virus del Covid-19 possa sopravvivere su banconote fino a 28 giorni, soprattutto a basse temperature. E in queste difficili settimane, tra lock-down annunciati e coprifuoco, in cui tutte le aziende sono invitate a lavorare per quanto possibile in smart-working, uno dei problemi maggiori diventa anche la gestione di anticipi di cassa e la rendicontazione delle spese amministrative. In particolare questo risulta vero per il mondo construction, che mantiene aperti i cantieri trovandosi a gestire gli acquisti di forniture spesso impreviste, in Italia così come nei Paesi di tutto il mondo.

Emergenza Covid-19 e cantieri aperti: le carte di pagamento aziendali

Un validissimo aiuto arriva dalle carte di pagamento aziendali, strumenti ormai imprescindibili non solo per la comodità di non dovere maneggiare contanti - infatti i pagamenti digitali oggi offrono una piena tutela contro i rischi di contagio – ma anche per la tracciatura e l’archiviazione di scontrini e ricevute. Senza questi fondamentali strumenti di pagamento risulta impossibile far marciare a pieno ritmo in totale sicurezza un’impresa.

Oggi esistono diversi tipi di carte di pagamento, da quelle per le diverse categorie di lavoratori – artigiani, professionisti – a quelle ideate per le piccole, medie o grandi aziende. I numeri non mentono. L’utilizzo delle carte business è diventato indispensabile se si desidera godere dei vantaggi che offrono: dalla velocizzazione delle operazioni in contabilità alla possibilità di delegare i pagamenti aziendali ai collaboratori (pur senza rinunciare a scrupolosi controlli), dal monitoraggio costante dei costi di trasferta alle altre spese effettuate dagli operatori sul cantiere.

Emergenza Covid-19 e cantieri aperti: la soluzione di Soldo per i pagamenti elettronici

Tra le soluzioni più innovative e maggiormente finanziate a livello europeo da importanti fondi internazionali c’è quella di Soldo, che offre alle imprese di ogni dimensione, dalla piccola società uninominale alla grande impresa del construction, una proposta ottimale.

A differenza di una classica carta di credito aziendale, la carta prepagata/debito, Soldo non richiede tempi lunghi di attesa prima di essere emessa, bastano 5 giorni lavorativi. Grazie all’attivazione di un conto spese multiutente, l’azienda può caricare denaro sulle carte prepagate da distribuire a collaboratori o reparti aziendali, a seconda delle esigenze specifiche, permette di mantenere il controllo in tempo reale di tutte le spese tramite una web console, impostando regole e limiti di spesa, mentre il collaboratore grazie ad un’app può caricare le fotografie di scontrini e ricevute e aggiungere le voci di spesa e eventuali note.

Eliminare gli anticipi di cassa ai dipendenti e tracciamento dei pagamenti

Questo consente di eliminare gli anticipi di cassa ai dipendenti e tracciare tutti i pagamenti, agendo con grande rapidità nel trasferire soldi a costo zero in tempo reale. Le informazioni relative al pagamento e le fotografie degli scontrini contenute sulla piattaforma di Soldo permettono di velocizza e automatizzare la rendicontazione delle spese. Un validissimo aiuto in questi tempi difficili: sia per chi paga un bene o un servizio, sia per l’amministrazione che non è più costretta a maneggiare ricevute cartacee, considerando inoltre che in tempi di smartworking la consegna di documentazione fisica può rappresentare un ostacolo.

Soluzioni come quella di Soldo assicurano la piena immediatezza con cui l’amministratore del conto può intervenire su ogni carta:

trasferendo denaro sulle carte dei collaboratori in tempo reale e a costo zero;

monitorando le transazioni 24 ore su 24;

attivando o disattivando le carte in qualunque momento;

attivando o bloccando le diverse funzioni di ogni carta (prelievi con il bancomat, pagamenti online, transazioni estere).

A cura di Giuseppe Di Marco

Country Manager di Soldo in Italia

