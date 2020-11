Superbonus 110% e acquisto case antisismiche: entro quando fare l’atto di acquisto?

Gli acquirenti delle case antisismiche potranno, altresì, fruire della prevista detrazione per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020, in quanto l’agevolazione a tale data è vigente, a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

Nel corso dell’audizione, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha ricordato l’articolo 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013 per il quale qualora gli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, la detrazione spetta all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. La norma attualmente si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

Risposta che era già stata fornita con la risposta 2 Novembre 2020, n. 515 ad oggetto “Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013 . Detrazioni per acquirenti immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare con alienazione successiva al 31 dicembre 2021” che, sebbene confermi quanto già affermato, rimarca la necessità di un “testo unico dei chiarimenti” in materia di superbonus.

È questa la domanda a cui ha provveduto a rispondere il direttore dell’Agenzia delle Entrate nel corso dell’ audizione sul Superbonus 110% in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, in cui sono stati forniti nuovi interessanti contributi utili a dirimere la nebbia formatasi in questi primi mesi di vigenza delle nuove agevolazioni fiscali.

