Superbonus 110%: la Supercircolare dell'Agenzia delle Entrate

Molti dei chiarimenti dovranno necessariamente essere aggiornati dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio per il 2021 con la quale si sta rifacendo il look alle detrazioni fiscali del 110%.

La nuova circolare della Agenzia delle Entrate fornisce anche l’ elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Con quella che è già stata ribattezzata "Supercircolare", l'Agenzia delle fornisce ulteriori chiarimenti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che rientrano nel Superbonus al 110%, alle luce delle ultime modifiche apportate dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. Decreto Agosto/Rilancio).

Anticipando le modifiche che saranno introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2021 , l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 ad oggetto "Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) - Risposte a quesiti".

