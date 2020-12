Materiali da costruzione: Variazioni superiori al 10 per cento

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 321 del 29 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 15 dicembre 2020 recante "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2018 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2019, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.".

Rilevazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Con il decreto in argomento viene dato corso a quanto disposto dagli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevedono che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Variazioni dei singoli materiali da costruzione

La norma, prevede che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d'asta.

Compensazione per percentuali superiori al 10

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Decreto 15 dicembre 2020

Con il Decreto Ministeriale 15 dicembre 2020 in esame viene stabilito che hanno subito tra il 2019 ed il 2018 una variazione superiore al 10% nessun materiale da costruzione.

Decreti anni precedenti

Ricordiamo che:

con il precedente decreto ministeriale 20 maggio 2019 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2018 ed il 2017 una variazione percentuale superiore al 10%;

con il precedente decreto ministeriale 27 marzo 2018 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2017 ed il 2016 una variazione percentuale superiore al 10%;

con il precedente decreto ministeriale 31 marzo 2017 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2016 ed il 2015 una variazione percentuale superiore al 10%;

con il precedente decreto ministeriale 31 marzo 2016 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2015 ed il 2014 una variazione percentuale superiore al 10%;

con il precedente decreto ministeriale 1 luglio 2015 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2014 ed il 2013 una variazione percentuale superiore al 10%;

con il precedente decreto ministeriale 21 maggio 2014 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2013 ed il 2012 una variazione percentuale superiore al 10%;

con il precedente decreto ministeriale 3 luglio 2013 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2012 ed il 2011 una variazione percentuale superiore al 10%;

con il precedente decreto ministeriale 3 maggio 2012 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2011 ed il 2010 una variazione percentuale superiore al 10%;

con il precedente decreto ministeriale 31 marzo 2011 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2010 ed il 2009 una variazione percentuale superiore al 10%;

con il precedente decreto ministeriale 9 aprile 2010 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2009 ed il 2008 una variazione percentuale superiore al 10%;

con il precedente decreto ministeriale 30 aprile 2009 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2008 ed il 2007 una variazione percentuale superiore al 10%;

con il precedente decreto ministeriale 24 luglio 2008 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2007 ed il 2006 una variazione percentuale superiore al 10%;

con il precedente decreto ministeriale 2 gennaio 2008 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2006 ed il 2005 una variazione percentuale superiore al 10%;

con il precedente decreto ministeriale 11 ottobre 2006 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2005 ed il 2004 una variazione percentuale superiore al 10%;

con il precedente decreto ministeriale 30 giugno 2005 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2004 ed il 2003 una variazione percentuale superiore al 10%.

Riferimenti per le variazioni lavorazioni contabilizzate nel 2019

Ricordiamo, anche, che, ai sensi dell'art. 133, commi 4, 5, e 6, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nel testo vigente e dell'art. 253, comma 24, del citato d.lgs. n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d,lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2019 si fa riferimento:

ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, qualora l’offerta sia stata presentata negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;

ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2011;

ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012,, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2010;

ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2009;

ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010,, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;

ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007;

ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008,, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;

ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;

ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;

ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decretomministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegatomn. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nellamtabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

