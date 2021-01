Il Superbonus 110% dalla A alla Z

L'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha introdotto nel nostro ordinamento delle nuove detrazioni fiscali a tempo per la riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

Il Superbonus 110%

Stiamo parlando, chiaramente, della detrazione fiscale del 110%, conosciuta con l'appellativo superbonus 110%. Una detrazione fiscale dalla potenza economica straordinaria ma che sta creano non poche problematiche operative a causa soprattutto di una normativa nata sotto il segno del decreto legge e già modificata in nove mesi quattro volte:

Come se non bastasse, da settembre ad oggi sono arrivati più di quaranta chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, alcuni dei quali (quelli del 2021) stanno creando non poche problematiche perché non in linea con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021.

Superbonus 110%: la guida dalla A alla Z

Ritenendo possa essere utile, riportiamo di in allegato una guida dalla A alla Z (anche se al momento arriviamo solo alla lettera V) che riguarda le principali disposizioni previste per il Superbonus 110% dall'ultima versione aggiornata dell'art. 119 del Decreto Rilancio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata