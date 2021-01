Superbonus 110%, online il sito del Governo

Superbonus 110%: cos'è, come ottenerlo, i requisiti, le informazioni per le imprese e i cittadini, e la possibilità di inviare quesiti. È online il sito del Governo dedicato alla detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) prevista dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).

Superbonus 110%: il sito del Governo

Considerata l'importanza della misura fiscale e le difficoltà operative riscontrate, è online all'indirizzo http://www.governo.it/superbonus il sito dedicato al Superbonus 110%, fortemente voluto dal Sottosegretario Riccardo Fraccaro, dove, oltre a tutte le informazioni sui requisiti e su come ottenere la detrazione, è presente una sezione FAQ (risposte alle domande frequenti), a cura di Agenzia delle Entrate ed Enea, e la possibilità di inviare i propri quesiti.

Il portale del Governo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

Invia qui le tue domande

Che cos'è

Presentazione del Sottosegretario Fraccaro

I requisiti

Come ottenerlo

Per i cittadini

Per le imprese

La guida e i documenti

Consulta le FAQ

Invia le domande sul Superbonus

Interessante è soprattutto la sezione "Invia le tue domande" compilabile solo dopo aver visionato le FAQ relative alle seguenti tipologie:

A01 - Soggetti beneficiari

A02 - Tipologie di immobili ammessi

A03 - Interventi trainanti

A04 - Interventi trainati

A05 - Installazione di sistemi solari fotovoltaici

A06 - Limiti di spesa agevolabili

A07 - Esempi concreti

A08 - Opzione per cessione e sconto in fattura

A09 - Rilascio attestazioni e asseverazioni

A10 - Adempimenti

A11 - Visto di conformità

Se la domande di interesse non è presente tra quelle indicate, sarà possibile compilare un form in cui inserire:

Nome, Cognome e Email

Tipologia di domanda

Oggetto

Quesito

