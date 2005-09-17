INDICI AGOSTO 2005
L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'indice dei prezzi al consumo nel mese di Agosto 2005; l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati si è, dunque, attestato per il mese di agosto 2005 sul valore di 125,8, con una sensibile variazione rispetto a quello del mese precedente.
