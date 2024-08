Nonostante il decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali relativo al sistema di patente a crediti per le imprese e i soggetti operanti nei cantieri edili non sia ancora stato pubblicato, sono noti sempre più dettagli sui contenuti del provvedimento.

Patente cantieri edili: la nota ANCE sul decreto attuativo

Un nuovo documento sul tema è l’interessante nota illustrativa di ANCE, che ha descritto in maniera approfondita le previsioni del decreto del MLPS, in attuazione dei commi 3 e 5 del nuovo articolo 27 del TUSL, sostituito dall’art. 29 del cd. DL PNRR, che prevede l'entrata in vigore, dal 1° ottobre 2024, di un sistema a punti che qualifica, in materia di sicurezza sul lavoro, gli operatori dei cantieri edili.

In particolare il decreto, costituito da 8 articoli, definisce:

le modalità di presentazione della domanda per il rilascio della patente;

i contenuti informativi della patente;

le procedure per la sua sospensione cautelare nel caso degli infortuni più gravi;

l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.

Proprio per l’attriibuzione di crediti aggiuntivi, al decreto è allegata una tabella con i criteri di assegnazione.

Approfondiamo nelle pagine successive i contenuti di ogni articolo.