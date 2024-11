Procedure negoziate: il MIT sull'uso degli elenchi operatori del MEPA

Una stazione appaltante può decidere di utilizzare gli elenchi degli operatori economici presenti sul MEPA, ma in questo caso l’intera procedura di affidamento dovrà essere effettuata sulla stessa piattaforma e a condizione che siano stati specificati con apposito regolamento i criteri di scelta degli OE.

Procedure negoziate: ok del MIT all'uso degli elenchi OE del MEPA

A chiarirlo è il Supporto Giuridico del MIT con il parere del 26 settembre 2024, n. 2952, in riposta a una Stazione Appaltante sulle modalità di scelta degli OE per le procedure negoziate, nel caso in cui non disponga di un proprio elenco, ma in osservanza a quanto previsto dall'Allegato II.1, art. 1, co. 3, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), manifesti con apposito regolamento la volontà di usare il MEPA di CONSIP spa, per individuare gli OE da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 50, co. 1, lett. c), d) ed e).

Nel regolamento, così come nella singola determina a contrarre verrebbero indicate le modalità di scelta utilizzate secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e le finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Il parere del Supporto Giuridico

Sul punto, il MIT ha specificato che la SA può effettivamente utilizzare gli elenchi di OE del MEPA per le proprie procedure, ma appunto soltanto a condizione che l'intera procedura di affidamento avvenga sulla piattaforma MEPA stessa.

In particolare, l’art. 1, comma 3 dell’Allegato II.1 al codice, prevede la possibilità per la stazione appaltante di dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinati, tra l’altro, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta nelle seguenti ipotesi:

1) a seguito di indagine di mercato effettuata dalla stessa stazione appaltante;

2) attingendo dall’elenco degli operatori economici della stessa stazione appaltante;

3) attingendo dagli elenchi presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

In questo ultimo caso la procedura viene interamente espletata sullo stesso mercato elettronico di cui si utilizzano gli elenchi.

Conclude il supporto giuridico che la SA potrà in un apposito regolamento può definire i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta attingendo dagli elenchi MEPA, criteri che saranno utilizzati per svolgere l’intera procedura sul MEPA.