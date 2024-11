Aggiornamento prezzari: chiarimenti dal MIT sull'elenco prezzi

I prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Aggiornamento prezzi: le indicazioni del MIT sui prezzari

A ricordare quanto previsto dall’art. 4, comma 2, dell’Allegato I.14 del d.Lgs. n. 36/2023 è il supporto giuridico del MIT con il parere del 18 luglio 2024, n. 2686, chiarendo alcuni dubbi a una SA in relazione all’applicazione dei prezzari aggiornati.

La questione riguarda due 2 contratti, sottoscritti in vigenza del d.Lgs. n. 50/2016, aventi rispettivamente ad oggetto la redazione di tutti i livelli progettuali e la loro verifica, per i quali:

la progettazione e la verifica di tutti i livelli progettuali sono espletate in base al d.Lgs. n. 50/2016, in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 225, comma 9, e delle disposizioni finali di cui all'art. 226, comma 9 del d.Lgs. n. 36/2023

il progetto definitivo è stato redatto utilizzando il prezzario regionale 2023 ed il procedimento di verifica si è concluso positivamente nel gennaio 2024.

La Stazione appaltante si chiede quindi se:

in assenza del prezzario aggiornato 2024 ed essendo il progetto esecutivo in corso di elaborazione con il prezzario regionale 2023, sia possibile procedere alla verifica dell'esecutivo oltre i termini previsti dalla legge per l'aggiornamento del prezzario regionale da parte degli enti competenti;

perdurando la mancata pubblicazione del prezzario regionale 2024 oltre i termini di legge, sia possibile procedere all'indizione della gara pur essendo stato il progetto esecutivo elaborato col prezzario regionale 2023 e successivamente verificato.

Elenco prezzi: il concetto di vigenza

Il Supporto Giuridico ha preliminarmente chiarito che non è corretto parlare di “assenza” di prezzario perché un prezzario deve sempre esservi ed essere applicato; è più coretto invece parlare di “vigenza” del prezzario.

Ne deriva che è possibile procedere alla verifica dell'esecutivo oltre i termini previsti dalla legge per l'aggiornamento del prezzario regionale da parte degli enti competenti e indire la gara in quanto, come previsto appunto dall’art. 4, comma 2, dell’Allegato I.14 al Codice, i prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Quindi, nel caso specifico la gara sarà indetta con il prezzario 2023.