Interoperabilità tra banche dati e piattaforme, unicità dell'invio delle informazioni, sviluppo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, semplificazione dei micro-affidamenti e rafforzamento degli strumenti di monitoraggio dei contratti: sono questi i principali ambiti di collaborazione individuati dal Protocollo d'intesa triennale sottoscritto da Anac, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consip.

#indic#

L'accordo punta a rendere più efficiente la gestione delle procedure e delle informazioni che accompagnano l'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, rafforzando l'integrazione tra sistemi, dati e processi.

Protocollo Anac-Mef-Consip: gli obiettivi per la digitalizzazione degli appalti pubblici

L'accordo, della durata di tre anni, consolida un percorso di collaborazione già avviato tra le tre istituzioni e si inserisce nel più ampio processo di trasformazione digitale dei contratti pubblici.

L'obiettivo è favorire una maggiore integrazione tra strumenti digitali, banche dati e processi amministrativi, valorizzando il patrimonio informativo generato dalle procedure di affidamento ed esecuzione e promuovendo una gestione sempre più coordinata delle informazioni.

Interoperabilità tra banche dati e piattaforme: la sfida della digitalizzazione degli appalti

Tra i principali ambiti di collaborazione indicati nel Protocollo figura il rafforzamento dell'interoperabilità tra banche dati e piattaforme digitali utilizzate nella gestione dei contratti pubblici.

Si tratta di una delle sfide più rilevanti dell'attuale fase di attuazione del nuovo ecosistema digitale degli appalti. Dopo la diffusione delle piattaforme di approvvigionamento digitale e l'avvio della piena digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, diventa infatti decisiva la capacità dei diversi sistemi di comunicare tra loro in modo efficace.

L'obiettivo è consentire lo scambio automatico delle informazioni tra amministrazioni e strumenti digitali, riducendo frammentazioni e disallineamenti e migliorando la qualità complessiva dei processi.

Unicità dell'invio dei dati: come cambia la gestione delle informazioni negli appalti pubblici

In stretta connessione con il tema dell'interoperabilità, il Protocollo richiama anche lo sviluppo di soluzioni tecniche e organizzative a supporto del principio dell'unicità dell'invio dei dati e delle informazioni relative agli acquisti pubblici.

Il principio punta a superare la logica degli adempimenti ripetitivi, consentendo che dati e documenti siano trasmessi una sola volta e successivamente messi a disposizione dei soggetti autorizzati attraverso sistemi interoperabili.

Per amministrazioni e operatori economici ciò potrebbe tradursi in una riduzione delle attività ridondanti e in una gestione più efficiente delle informazioni già presenti nelle banche dati pubbliche.

FVOE e micro-affidamenti: le aree di innovazione del procurement pubblico

L'intesa individua inoltre alcuni ambiti specifici nei quali sviluppare ulteriori iniziative di innovazione del procurement pubblico.

Tra questi figurano le evoluzioni del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e la semplificazione dei micro-affidamenti, due temi che continuano ad avere uno spazio significativo nel processo di modernizzazione degli acquisti pubblici.

L'obiettivo è individuare soluzioni capaci di agevolare le attività delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, sfruttando in maniera più efficace le potenzialità offerte dall'integrazione dei dati e delle piattaforme digitali.

Subappalto, monitoraggio dei contratti e cultura del dato: il ruolo della trasparenza

Altro pilastro del Protocollo riguarda la promozione della cultura del dato e della legalità.

La collaborazione tra Anac, Mef e Consip interesserà infatti anche le autorizzazioni al subappalto e il monitoraggio dei contratti pubblici, settori nei quali la disponibilità di informazioni affidabili e tempestive rappresenta uno strumento fondamentale per rafforzare la capacità di controllo delle amministrazioni.

La gestione dei dati sarà quindi finalizzata anche a garantire trasparenza, tracciabilità e conoscenza dei fenomeni che caratterizzano il mercato dei contratti pubblici.

La centralità attribuita ai dati rappresenta il filo conduttore dell'intero Protocollo. Dall'interoperabilità delle piattaforme all'evoluzione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, fino al monitoraggio dei contratti e del subappalto, l'intesa conferma la volontà di Anac, Mef e Consip di proseguire lungo il percorso di digitalizzazione del procurement pubblico attraverso una maggiore integrazione tra sistemi, informazioni e strumenti operativi.