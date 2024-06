Arredo Urbano URBANA: un investimento per il futuro delle nostre città

URBANA rappresenta la soluzione specifica per gli spazi urbani che vogliano coniugare look, design, esclusività a resistenza, stabilità e sicurezza per gli utilizzatori.

Estetica e funzionalità si combinano per dare forma a linee di arredo in grado di creare ambienti più ospitali, accessibili e verdi, mettendo al centro il rapporto equilibrato tra uomo e territorio.

Premessa

In un'epoca in cui le città sono in continua evoluzione, l'importanza di un arredo urbano di qualità non può essere sottovalutata. Un ambiente urbano ben progettato non solo migliora l'estetica e il comfort delle aree pubbliche, ma favorisce anche il benessere dei cittadini, promuove il turismo e stimola l'economia locale.

Serie Astra

Tutti i prodotti della linea URBANA sono realizzati con graniglie scelte di prima qualità. Le superfici sono sottoposte a un trattamento di levigatura che ne esalta le forme, creando riflessi di luce sempre nuovi. La levigatura garantisce inoltre una maggiore protezione delle superfici dallo sporco e dalle polveri atmosferiche, come lo smog, e una pulizia rapida e semplice in caso di necessità. La particolare finitura rende inoltre gli elementi impermeabili e anti-graffiti.

Valorizzazione del Patrimonio Culturale

L'Italia è ricca di storia e cultura, e l'arredo urbano può giocare un ruolo chiave nel valorizzare questo patrimonio. La scelta di elementi di design che si integrano armoniosamente con l'architettura storica delle nostre città può creare un'atmosfera unica e attrattiva per residenti e turisti. Parchi, piazze e vie pedonali arredate con panchine eleganti, fioriere artistiche e pavimentazioni moderne ed esclusive contribuiscono a preservare e valorizzare la nostra eredità culturale.

Serie Aqua

Miglioramento della Qualità della Vita

Uno spazio urbano ben progettato influisce positivamente sulla qualità della vita dei cittadini. Aree verdi ben arredate, percorsi ciclabili, e zone pedonali sicure e accoglienti incentivano l'attività fisica e la socializzazione, riducendo lo stress e migliorando la salute mentale. Inoltre, arredi urbani accessibili e inclusivi garantiscono che tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità, possano godere degli spazi pubblici.

Serie Arco

Sostenibilità Ambientale

L'arredo urbano può contribuire significativamente alla sostenibilità ambientale delle città. L'uso di materiali riciclabili, tecnologie a basso consumo energetico, e la creazione di spazi verdi urbani aiutano a ridurre l'impatto ambientale e a combattere l'inquinamento. Progettare con uno sguardo alla salvaguardia dell’ambiente oggi è più che mai fondamentale. Ecco perché i prodotti della linea URBANA sono realizzati partendo da un calcestruzzo contenente una percentuale di riciclato pari al 50% e aggregati con percentuali di riciclato che possono raggiungere il 34%.

Serie Zen

Stimolo Economico e Sociale

Investire nell'arredo urbano significa anche investire nell'economia locale. Progetti di riqualificazione urbana attraggono visitatori e nuovi residenti, stimolando l'attività commerciale e creando opportunità di lavoro. Inoltre, uno spazio urbano vivibile e accogliente può incentivare iniziative comunitarie e culturali, rafforzando il tessuto sociale della città.

Gli elementi della serie URBANA hanno una evidente vocazione estetica, tuttavia rappresentano molto di più: uno strumento strategico per lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita nelle nostre città. In BAGATTINI siamo consci che investire in progetti di arredo urbano innovativi e sostenibili, possa fare la differenza nel futuro delle nostre comunità.

Venice Design Week

Selezione della Venice Design Week

La linea URBANA è stata presentata con successo alla scorsa VENICE design week, riscuotendo successo presso progettisti e amministratori pubblici e rappresentando importante occasione di socialità per abitanti e turisti.

Insieme possiamo trasformare le nostre città in luoghi più belli, sostenibili e vivibili per tutti.

