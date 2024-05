Assicurazione casa: una scelta per la sicurezza della proprietà

La casa rappresenta non solo un grande patrimonio per ogni individuo in termini di beni materiali ed economici, ma anche il luogo in cui si vive la quotidianità insieme ai propri cari, e questi due soli motivi basterebbero a spiegare l’importanza della sua salvaguardia. Essa è tuttavia esposta ad un gran numero di rischi, che variano dai semplici incidenti domestici a disastri portati da particolari calamità naturali.

Avere un’assicurazione casa e famiglia aiuta senza dubbio a proteggere e tutelare l’abitazione e i propri cari, dato che i soli piccoli accorgimenti quotidiani potrebbero non bastare a tenere alla larga spiacevoli episodi. Inoltre l’attenzione non può nulla di fronte a incidenti legati al clima o alla natura, e di conseguenza una polizza assicurativa può risultare una scelta raccomandabile.

Appurata l’importanza dell’assicurazione sulla casa, è tempo di dare un’occhiata alle varie tipologie della stessa e quali servizi può offrire.

Cosa copre l’assicurazione sulla casa?

La polizza assicurativa sulla casa, di base, offre delle possibilità condivise da tutte le compagnie. In primis difende dai furti o comunque dai danni causati dai ladri, responsabilità civile, tutela legale e tutela del fabbricato, ovvero l’abitazione stessa, e tutti i beni contenuti al suo interno.

L’assicurazione tuttavia non copre costi relativi a particolari condizioni come ad esempio dei difetti strutturali dell’abitazione derivati da una realizzazione non ottimale oppure in caso di eventi catastrofici come terremoti e alluvioni, legati comunque al luogo in questione.

Quali sono le principali coperture assicurative?

Esistono principalmente due macrotipi di assicurazione sulla casa:

La polizza assicurativa a valore intero: è una copertura in cui il valore assicurato deve essere sempre pari al valore di tutti i beni considerati assicurabili. Ciò significa che è necessario fare un attento calcolo della somma del valore dei beni assicurabili per non rischiare di andare in sottoassicurazione. Se ad esempio si è in possesso di un’abitazione dal valore di 200.000 euro, in caso di sinistri o danni di grave entità l’assicurato verrà risarcito dell’intera somma;

La polizza assicurativa a primo rischio assoluto: questa, invece, consente di stabilire e assicurare una somma a scelta indipendentemente dal valore del bene in questione, e in caso di sinistro o danni la compagnia si prodigherà a versare il massimo della somma assicurata e decisa ovviamente in precedenza. Ad esempio se si possiede un bene da 20.000 euro e si sceglie di stabilire 30.000 euro come cifra assicurata, in caso di sinistri la compagnia verserà fino a un massimo di 30.000 euro, quindi la cifra stabilita in precedenza.

I costi

Quando si tratta di assicurazione casa e famiglia i costi sono sempre una componente che suscita molte domande, ma che non può essere collocata su binari precisi.

Ogni tipo di compagnia ha le proprie tariffe e soprattutto ogni persona ha le proprie esigenze, motivo per il quale i prezzi sono variabili a seconda di questi fattori.

Assicurare una casa tuttavia è e resta una scelta lungimirante in ogni caso, a prescindere dalle spese.