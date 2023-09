Attività di controllo e rendicontazione PNRR: la RGS aggiorna le Linee Guida

Dopo la circolare dell’11 agosto 2022, n. 30, con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”, la stessa RGS ha pubblicato, ad integrazione, l’Appendice tematica “Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”, adottata con la Circolare RGS del 15 settembre 2023, n. 27.

Controllo e rendicontazione misure PNRR: integrazione delle Linee Guida

L’Appendice compendia e definisce ulteriormete gli step procedurali che i Soggetti attuatori/Amministrazioni attuatrici di misure PNRR, devono porre in essere attraverso tutte le funzionalità rilasciate sul Sistema Informativo ReGiS. Il documento è stato realizzato dopo la condivisione svolta con tutte le competenti Amministrazioni ed i principali stakeholders di riferimento, all’interno del “Tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR” e della “Rete dei Referenti antifrode PNRR”, istituiti con determina RGS n. 57 del 9 marzo 2022.

Sulla base dell’integrazione, le Amministrazioni titolari di Misure PNRR, anche in linea con le previsioni della “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” adottata con nota RGS n. 238431 dell’11 ottobre 2022, dovranno aggiornare/adeguare la manualistica relativa ai propri Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.).

I contenuti dell'appendice tematica

Il documento si compone di due Sezioni:

nella prima Sezione, vengono fornite ai Soggetti attuatori ed alle Amministrazioni titolari di Misure PNRR ulteriori indicazioni e suggerimenti operativi in merito al tema della raccolta delle “titolarità effettive” dei destinatari finali/appaltatori dei fondi PNRR , rispetto a quanto descritto nelle Linee Guida (e ss.mm.ii); in particolare, viene fornita la definizione di titolare effettivo e le relative procedure di raccolta e registrazione sul sistema informativo ReGiS del dato, in coerenza con le diverse attività attese nella fase di selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori e nella fase delle procedure di gara;

Infine, il documento prevede: