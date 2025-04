Bando MIT 2025: selezione per 300 funzionari tecnici

Ingegneri specializzati, matematici ed esperti in statistica, informatici: sono diversi i profili che il MIT sta selezionando, per un totale di 300 funzionari tecnici, assunti a tempo pieno e indeterminato.

Concorso per ingegneri, matematici e informatici: il MIT seleziona 300 funzionari tecnici

Come si legge nel bando, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo a concorso:

130 posti nell’area dei funzionari con orientamento in materia ingegneristica attinente al settore edile, dei lavori pubblici e delle infrastrutture

130 posti nell’area dei funzionari con orientamento in materia ingegneristica attinente al settore dei trasporti terrestri ed aerei;

10 posti nell’area dei funzionari con orientamento in materia ingegneristica attinente al settore dei trasporti navali;

10 posti nell’area dei funzionari con orientamento in materia di ingegneria gestionale;

10 posti nell’area dei funzionari posizione di lavoro funzionario statistico e analista matematico;

10 posti nell’area professionale informatica, con posizione di lavoro funzionario informatico.

Per i tre primi profili (codici da A) a C)), è prevista l’assegnazione nelle sedi centrali e nelle sedi territoriali; per gli altri 3 (codici da D) a F)) tutti i posti sono destinati alle sedi centrali.

A pena di esclusione dal concorso, ogni candidato può presentare la propria istanza di partecipazione esclusivamente per un solo codice e per una sola delle sigle riferite al codice stesso.