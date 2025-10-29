Ottimizza la tua progettazione con BIM Roxtec

Il BIM (Building Information Model) sta diventando lo standard in tutti i progetti edili, infrastrutturali ed architettonici a livello mondiale. La Modellizzazione delle Informazioni di Costruzione permette di sviluppare e visualizzare una versione gemella digitale e tridimensionale dei progetti. Integrando da subito tutte le informazioni progettuali è facilitata la gestione ed il monitoraggio dei principali sistemi presenti, come ad esempio quelli per la sigillatura di passaggi cavi e tubi, prima ancora che l’assetto progettuale sia definitivo.

BIM Roxtec: oggetti e software per la progettazione

L'utilizzo degli oggetti BIM di Roxtec offre a tutti i professionisti del settore la possibilità di progettare, costruire e gestire in modo efficiente edifici e infrastrutture in genere. È un metodo complesso ed innovativo, essenziale per il controllo, la verifica e la riduzione degli errori in fase di esecuzione, che permette di sviluppare un processo di crescita e analisi dei modelli multi-dimensionali in condivisione con i vari team di lavoro e quindi consente di ottimizzare la gestione del progetto. I vantaggi forniti dagli oggetti BIM di Roxtec derivano in primis dall'integrazione delle soluzioni di sigillatura più adatte per gli attraversamenti di cavi e tubi, con dimensioni e caratteristiche adeguate alle aperture previste nel progetto della struttura. I file BIM di Roxtec contengono tutte le informazioni necessarie per gestire fisicamente l’intero ciclo di vita del prodotto, dalle specifiche dei vari componenti al codice articolo, al fine di supportarne anche l’acquisto.

Da gennaio 2020 è possibile, per gli utenti di Roxtec Transit Designer™ , software online gratuito per la progettazione dei passaggi cavi e tubi, scaricare direttamente gli oggetti BIM durante l’utilizzo del programma. Nella fase finale del progetto è possibile infatti selezionare gli oggetti BIM ed il loro download in diversi formati di file.

Utilizzando gli oggetti BIM di Roxtec si possono prevenire eventuali criticità già in fase di pianificazione e progettazione, aumentando considerevolmente l’efficienza del sito. Questa strategia incide positivamente anche dal punto di vista dell’impatto ambientale poiché la quantità dei materiali di scarto prodotta e l’energia utilizzata possono essere ridotte al minimo.

Clicca qui e scopri come rendere smart la tua progettazione con Roxtec.