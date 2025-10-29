blumatica software sicurezza cantieri
sun ballast strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano
made expo Acquista il tuo biglietto d’ingresso
sun ballast strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano

Ottimizza la tua progettazione con BIM Roxtec

L'utilizzo degli oggetti BIM di Roxtec offre a tutti i professionisti del settore la possibilità di progettare, costruire e gestire in modo efficiente edifici e infrastrutture in genere. Vediamo come

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Roxtec - 29/10/2025

BIM Roxtec ottimizza la tua progettazione

Il BIM (Building Information Model) sta diventando lo standard in tutti i progetti edili, infrastrutturali ed architettonici a livello mondiale. La Modellizzazione delle Informazioni di Costruzione permette di sviluppare e visualizzare una versione gemella digitale e tridimensionale dei progetti. Integrando da subito tutte le informazioni progettuali è facilitata la gestione ed il monitoraggio dei principali sistemi presenti, come ad esempio quelli per la sigillatura di passaggi cavi e tubi, prima ancora che l’assetto progettuale sia definitivo.

BIM Roxtec: oggetti e software per la progettazione

L'utilizzo degli oggetti BIM di Roxtec offre a tutti i professionisti del settore la possibilità di progettare, costruire e gestire in modo efficiente edifici e infrastrutture in genere. È un metodo complesso ed innovativo, essenziale per il controllo, la verifica e la riduzione degli errori in fase di esecuzione, che permette di sviluppare un processo di crescita e analisi dei modelli multi-dimensionali in condivisione con i vari team di lavoro e quindi consente di ottimizzare la gestione del progetto. I vantaggi forniti dagli oggetti BIM di Roxtec derivano in primis dall'integrazione delle soluzioni di sigillatura più adatte per gli attraversamenti di cavi e tubi, con dimensioni e caratteristiche adeguate alle aperture previste nel progetto della struttura. I file BIM di Roxtec contengono tutte le informazioni necessarie per gestire fisicamente l’intero ciclo di vita del prodotto, dalle specifiche dei vari componenti al codice articolo, al fine di supportarne anche l’acquisto.

Roxtec - Oggetti e progettazione BIM

Da gennaio 2020 è possibile, per gli utenti di Roxtec Transit Designer™, software online gratuito per la progettazione dei passaggi cavi e tubi, scaricare direttamente gli oggetti BIM durante l’utilizzo del programma. Nella fase finale del progetto è possibile infatti selezionare gli oggetti BIM ed il loro download in diversi formati di file.

BIM Roxtec ottimizza la tua progettazione

Utilizzando gli oggetti BIM di Roxtec si possono prevenire eventuali criticità già in fase di pianificazione e progettazione, aumentando considerevolmente l’efficienza del sito. Questa strategia incide positivamente anche dal punto di vista dell’impatto ambientale poiché la quantità dei materiali di scarto prodotta e l’energia utilizzata possono essere ridotte al minimo.

Clicca qui e scopri come rendere smart la tua progettazione con Roxtec.

© Riproduzione riservata
Tag:
PROGETTAZIONE BIM
placche pucci plast eco

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 22/10/2025
Cambio di destinazione d’uso e altezze minime: il TAR applica il Salva Casa
2
EDILIZIA - 21/10/2025
Compravendita immobiliare e conformità catastale: la Cassazione chiarisce quando l’atto è nullo
3
FISCO E TASSE - 24/10/2025
Superbonus e gravi inadempimenti: senza prove analitiche, nessuna tutela per il condominio
4
LAVORI PUBBLICI - 22/10/2025
Subappalto o subaffidamento? Il MIT chiarisce i confini anche sotto soglia
5
EDILIZIA - 23/10/2025
Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: dal 2026 servirà la conformità urbanistica, ambientale e sismica
6
EDILIZIA - 23/10/2025
Stato legittimo: il Consiglio di Stato valorizza progetti e documentazione tecnica