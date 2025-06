BIVE: la prima biennale dedicata all’edilizia e alle costruzioni per il Nord-Est Italia

Si svolgerà a Vicenza, dal 6 all’8 novembre 2025 nel quartiere fieristico di IEG – Italian Exhibition Group e si chiamerà BIVE (Biennale Veneto Edilizia), la prima fiera dedicata all’intera filiera dell’edilizia e delle costruzioni pensata specificatamente per il territorio del Triveneto.

BIVE: appuntamento a Vicenza con la biennale dell'edilizia per il Nord-Est

BIVE sarà un appuntamento costruito su misura per le imprese con due pilastri fondamentali: la transizione digitale e la transizione energetica, su cui si basa anche gran parte del PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza le cui battute finali si svolgeranno proprio nel 2025 e nel 2026. Cinque i settori espositivi in cui si articolerà la manifestazione fieristica: software e digitalizzazione, soluzioni e materiali per le costruzioni, impianti e domotica, macchine e attrezzature, edilizia leggera. Spazio poi anche ai media partner di settore, a numerosi enti di categorie e partner tecnici e a realtà attive nel campo della formazione. BIVE proporrà inoltre un nutrito programma di eventi e convegni, con rilascio di CFP (crediti formativi professionali) realizzati con gli ordini e le associazioni di categoria.

“BIVE è l’appuntamento fieristico che mancava nel Triveneto, una delle regioni più produttive della nostra penisola. Siamo contenti di aver ideato questo format innovativo che crediamo possa costituire un valore aggiunto per l’intera filiera delle costruzioni del territorio del Veneto” dichiara Marco Mintrone, presidente di EdilCross, ente organizzatore della fiera che già firma con successo dal 2022 l’organizzazione della fiera SED a Caserta ed è editore della rivista Lo Strutturista.

BIVE si terrà presso la fiera di Vicenza di IEG, location moderna e comoda da raggiungere situata ad appena 500 metri dall’uscita autostradale, a 5 km dalla stazione ferroviaria servita con l’AV e a meno di un’ora dagli aeroporti di Venezia, Verona e Treviso. La cornice di Vicenza poi, museo a cielo aperto, città d’arte patrimonio UNESCO, offre i suoi spazi di bellezza anche per un piacevole soggiorno e per attività post-congress.

“Siamo felici di ospitare la prima edizione di BIVE a Vicenza, territorio d’elezione sul fronte fieristico e congressuale per le eccellenze produttive e industriali del Nordest” sottolinea Fabio De Santis, direttore della divisione Event & Conference di IEG. “Anche grazie a questa nuova manifestazione, gli spazi e i servizi del quartiere fieristico berico si confermano vetrina di innovazione e sviluppo a supporto dei distretti”.

BIVE Vicenza 2025: come partecipare ed esporre

Esporre al BIVE rappresenta un’opportunità unica per le aziende che desiderano promuovere i propri prodotti e servizi ed entrare in contatto con migliaia di potenziali nuovi clienti. Le imprese interessate possono scegliere tra diverse soluzioni espositive, personalizzabili in base alle esigenze. Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili nella pagina del sito dedicata agli espositori.

La partecipazione sarà gratuita per i visitatori, i quali possono registrarsi nell’apposita sezione del sito a partire da settembre 2025.

Per ulteriori informazioni, invitiamo a consultare il sito ufficiale. Per rimanere aggiornati su tutte le novità, invitiamo a seguire BIVE anche sui canali social: Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.