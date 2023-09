Bonus casa 50%: nuova risposta del Fisco

L'attuale quadro normativo relativo alle detrazioni fiscali delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici è fortemente articolato e influenzato da aliquote, orizzonti temporali e regole differenti.

Bonus edilizi: il quadro normativo

Senza considerare il più complicato (e ormai a fine vita) "superbonus" (art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio) e il bonus barriere architettoniche 75% (art. 119-ter del Decreto Rilancio), quando si pensa di intervenire sull'esistente occorre ricordare (almeno) le possibilità offerte dalle seguenti norme:

l'art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR);

l'art. 14 del D.L. n.63/2013 che amplia le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

l'art. 16 del D.L. n. 63/2013 che amplia e modifica le disposizioni di cui all'art. 16-bis, comma 1 del d.P.R. n. 917/1986.

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha aggiunto all'art. 16-bis del TUIR il seguente comma 3-bis:

La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Il quesito e la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Su questa agevolazione fiscale, l'Agenzia delle Entrate (tramite il canale informativo FiscoOggi) ha risposto alla seguente domanda:

Mi confermate che se sostituisco un gruppo elettrogeno di emergenza con un nuovo generatore a gas posso chiedere la detrazione Irpef del 50% delle spese?

Il Fisco, soddisfatto il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina la detrazione, ha confermato che la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione rientra tra i lavori per i quali è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.