Bonus Casa: come usufruire delle detrazioni in caso di vendita

È possibile continuare a fruire delle rate residue delle detrazioni Bonus Casa se si vende l’immobile oggetto di ristrutturazione? La risposta è affermativa, purché si rispettino alcune condizioni, come ha spiegato Fisco Oggi in risposta a un contribuente.

Bonus Casa: come usare le detrazioni in caso di vendita dell'immobile

Ricordiamo che il c.d. “Bonus Casa” o "Bonus Ristrutturazione" è l’unica agevolazione fiscale che trova una disciplina compiuta all’interno del nostro ordinamento, fermo restando alcune modifiche che si sono succedute nel tempo.

In particolare, l’articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 prevede una detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pari al 36% delle spese sostenute, fino a un massimo di 48mila euro per unità immobiliare. Fino al 31 dicembre 2025, l’aliquota di detrazione è elevata al 50% per 96mila euro di spesa esclusivamente a coloro che siano titolari di un diritto reale sull’immobile e che lo detengano a titolo principale; diversamente si applica quella al 36%.

Il Bonus Casa si distingue da altre agevolazioni per:

la sua applicazione su immobili residenziali (categorie catastali da A/1 a A/11, esclusa A/10);

(categorie catastali da A/1 a A/11, esclusa A/10); la natura ordinaria di molti interventi ammessi;

di molti interventi ammessi; la compatibilità con altre agevolazioni, purché non per le stesse spese. Resta incompatibile con Superbonus, Ecobonus e Sismabonus, se riferiti allo stesso intervento, ma può coesistere con altri bonus, purché distinti.

Al comma 1 la norma elenca le tipologie di interventi ammessi:

a) manutenzione straordinaria , restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singoli immobili residenziali;

, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singoli immobili residenziali; b) manutenzione ordinaria, ma solo se effettuata su parti comuni di edifici residenziali (es. condomini);

c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;

d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

e) interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche ;

; f) lavori per la prevenzione di atti illeciti (es. antifurto, grate, portoni blindati);

(es. antifurto, grate, portoni blindati); g) spese per la cablatura degli edifici e per il contenimento delll’inquinamento acustico;

e per il contenimento delll’inquinamento acustico; h) opere per il conseguimento del risparmio energetico mediante fonti rinnovabili , come il solare termico;

, come il solare termico; i) opere per la messa in sicurezza antisismica , nelle zone sismiche 1 e 2 (sostituite da discipline specifiche come il Sismabonus);

, nelle zone sismiche 1 e 2 (sostituite da discipline specifiche come il Sismabonus); l) spese per la bonifica dell’amianto.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.