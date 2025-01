Bonus edilizi 2025: stato dell’arte e problemi

Il 2025 si conferma ancora l’anno dei bonus edilizi. Non più convenienti allo stesso modo per tutti ma certamente una soluzione per abbattere le spese necessarie per ristrutturare o riqualificare un immobile o una unità immobiliare.

Bonus edilizi 2025: le norme da conoscere

Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), infatti, Governo e Parlamento hanno deciso di prorogare di ulteriori 3 anni i bonus in scadenza il 31 dicembre 2024. Per comprendere come sono cambiati i principali bonus edilizi occorre, come sempre, partire dalla normativa:

art. 1, commi 344-347, Legge n. 296/2006, prorogato dall'art. 1, comma 48, della Legge n. 220/2010 e l’art. 14 del D.L. n. 63/2013 (ecobonus);

art. 16-bis, d.P.R. n. 917/1986, prorogato dall’art. 16, comma 1, del D.L. n. 63/2013 (bonus ristrutturazioni edilizie);

art. 16-bis, comma 1, lettera i), d.P.R. n. 917/1986, modificato con l’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies.1, del D.L. n. 63/2013 (sismabonus e sismabonus-acquisti);

art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013 (bonus mobili);

art. 16-ter, D.L. n. 63/2013 (bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici);

art. 119, D.L. n. 34/2020 (superbonus);

art. 119-ter, D.L. n. 34/2020 (bonus barriere architettoniche).

Cosa cambia nel 2025

Relativamente ai principali bonus utilizzabili per ristrutturare o riqualificare, occorre ricordare che nel 2025, a seguito delle dubbie modifiche apportate dalla Legge di Bilancio, il superbonus potrà essere utilizzato solo dai soggetti che hanno presentato la CILAS o altro titolo edilizio, approvato la delibera (per i condomini), entro e non oltre il 15 ottobre 2024. Ciò significa che per chi volesse valutare di intervenire nel 2025 certamente il superbonus non sarebbe tra le possibilità fiscali da valutare.

Restano, invece, le altre misure sulle quali, però, sono rimaste immutate le problematiche affrontate negli ultimi anni a cui se n’è aggiunta qualcuna dopo la nuova legge di Bilancio.

Di queste problematiche e delle possibili soluzioni se ne parlerà nel corso di un webinar gratuito che LavoriPubblici.it ha organizzato il 23 gennaio 2025 dalle ore 17 sulla propria piattaforma di e-learning.

Il webinar dal titolo “Bonus edilizi 2025: novità e problemi irrisolti” avrà come relatore l’ing. Cristian Angeli, professionista esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia.

