Bonus infissi 2025: aliquota, massimale e requisiti

Con l’approvazione della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), sono stati introdotti importanti aggiornamenti riguardanti la sostituzione degli infissi e le relative detrazioni fiscali.

Tra le novità di maggiore rilievo figura la proroga fino al 2027 della maggior parte delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica. Questi incentivi, fondamentali per favorire l'efficientamento energetico degli edifici e promuovere la rigenerazione urbana, rappresentano un'opportunità cruciale sia per i professionisti che per i cittadini.

Bonus infissi 2025: la normativa

La proroga, pur garantendo un orizzonte temporale più ampio, ridefinisce (al ribasso) aliquote e massimali, stabilendo al contempo delle maggiorazioni solo a determinate condizioni.

In questo approfondimento ci concentreremo sulla detrazione fiscale riservata alla sostituzione degli infissi che, com’è noto, è regolata alternativamente:

dall’art. 1, comma 345, della Legge n. 296/2006 e dall’art 14 del D.L. n. 63/2013 (ecobonus);

dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 e dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (bonus ristrutturazioni edilizie o bonus casa).

In entrambe i casi, le relative norme hanno previsto una detrazione fiscale scaduta il 31 dicembre 2024 ma prorogata dalla nuova Legge di Bilancio che, all’art. 1, comma 55, ha previsto:

all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, l’inserimento del nuovo comma 3-quienquies che dispone “La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.

all’art. 16 del D.L. n. 63/2013 mediante: la sostituzione del comma 1 con il seguente “Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale”; l’inserimento del comma 1-septies.1 che dispone “Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale”; la modifica del comma 2 che estende al 2025 il bonus mobili alle stesse condizioni del 2024 (aliquota 50% e limite di spesa 5.000 euro).



Relativamente alla sostituzione degli infissi, dunque, entrambe le norme stabiliscono una aliquota: