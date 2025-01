Bonus Mobili 2025: online la nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate

Si conferma anche per il 2025 il Bonus Mobili ed Elettrodomestici, un'opportunità da non perdere per chi desidera arredare casa dopo un intervento edilizio risparmiando grazie alle detrazioni fiscali.

Per usufruirne senza intoppi, è fondamentale seguire le procedure corrette e conservare tutta la documentazione necessaria. Proprio per questo l’Agenzia delle Entrate ha appena rilasciato la Guida aggiornata, riportante tutte le informazioni utili.

Bonus Mobili 2025: aggiornata la Guida del Fisco

Disciplinato dall’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, il Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2025 consente ai contribuenti di ottenere una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, realizzati sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali

La detrazione si applica sulle spese sostenute nel 2025 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica minima definita; essa è ripartita in dieci rate annuali di pari importo, da detrarre compilando il modello 730 o il modello Redditi persone fisiche.