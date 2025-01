Bonus mobili e bonus elettrodomestici: le novità del 2025

Non solo bonus mobili per il 2025. Tra le poche soluzioni fiscali rimaste a partire dal 1° gennaio 2025, la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ha inserito un nuovo contributo che servirà per l’acquisto di un solo elettrodomestico.

Bonus mobili e Bonus elettrodomestici

In questo approfondimento proveremo a definire le condizioni previste per accedere alle due possibilità, ricordando che: