Cabine primarie: online la mappa interattiva

Sul sito istituzionale del Gestore Servizi Energetici (GSE) è stata pubblicata la mappa interattiva delle cabine primarie, funzionale alla diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Cabine primarie: la mappa sul sito GSE

La mappa è stata elaborata utilizzando le informazioni cartografiche fornite dai 25 distributori che dispongono di cabine primarie e consente di localizzare le singole aree convenzionali sottese alle 2107 cabine primarie presenti sul territorio nazionale.

Aggiornata con cadenza biennale, la mappa consente di geolocalizzare le Aree convenzionali e, nel contempo, di verificare, secondo quanto previsto dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso - TIAD, che i punti di connessione di interesse siano localizzati nell’area sottesa alla medesima cabina primaria. In particolare l’utente, accedendo alla pagina dedicata del sito istituzionale del GSE, potrà visualizzare la mappa interattiva per l’identificazione del codice dell’Area convenzionale sottesa alla cabina primaria.

La mappa non fornisce informazioni relative alle isole minori non interconnesse o alle aree afferenti ai Sistemi di Distribuzione Chiusi - SDC connessi in alta tensione (RIU e ASDC connessi in alta tensione). In questi casi l'area sottesa alla cabina primaria di riferimento è autonomamente individuabile in quanto coincide, rispettivamente, con l'isola minore o con l'ambito territoriale del Sistema di Distribuzione Chiuso connesso in alta tensione.

Infine, sul sito del GSE è disponibile anche il manuale d'uso della mappa, con le specifiche non solo per la consultazione ma anche per l'inserimento di dati aggiuntivi e per la misurazione delle distanze.

Informazioni fondamentali per le CER

La mappa rappresenta un'importante novità che, come ha sottolineato lo stesso Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, sarà funzionale alla crescita sostenuta delle Comunità Energetiche Rinnovabili, considerato anche l'impulso che presto avranno con il Decreto di incentivazione, attualmente al vaglio della Commissione.