i.idro DRAIN: il calcestruzzo drenante per ciclabili e città verdi

Come coniugare sostenibilità ambientale, sicurezza stradale e innovazione tecnologica nella realizzazione delle nuove infrastrutture urbane? È questa una delle sfide centrali per le pubbliche amministrazioni e i progettisti che oggi si confrontano con l’obiettivo di trasformare le nostre città in ambienti più vivibili e resilienti.

Tra le soluzioni più efficaci disponibili sul mercato, si distingue i.idro DRAIN di Heidelberg Materials (il nuovo brand che da novembre 2023 ha raccolto l'eredità degli storici marchi Italcementi e Calcestruzzi): un calcestruzzo drenante di ultima generazione, già impiegato con successo in numerosi progetti in Lombardia e sempre più adottato da enti pubblici e operatori del settore per piste ciclabili, marciapiedi, parcheggi e aree verdi urbane.

i.idro DRAIN: il calcestruzzo che favorisce il recupero dell’acqua e rinfresca le città

Si tratta di un calcestruzzo preconfezionato a elevata capacità drenante, progettato per pavimentazioni continue sia pedonali che carrabili. Grazie a una struttura porosa calibrata con precisione nel mix design, i.idro DRAIN consente l’infiltrazione di fino a 1.000 litri/m²/minuto, superando di gran lunga la permeabilità di un terreno naturale.

Le applicazioni coprono un ampio spettro: piste ciclabili, marciapiedi, parcheggi, aree di sosta, strade secondarie, vialetti di parchi e giardini pubblici. In tutti questi casi, il calcestruzzo consente il deflusso naturale delle acque meteoriche, evitando l’installazione di sistemi di raccolta e smaltimento complessi.

Perché è importante oggi: meno asfalto, più ciclabili sostenibili

L’importanza di materiali come i.idro DRAIN emerge chiaramente in progetti strategici come il biciplan “Cambio” della Città Metropolitana di Milano, che punta a realizzare 750 km di rete ciclabile con un investimento da 225 milioni di euro. Un’infrastruttura così ambiziosa non può prescindere da soluzioni che coniughino funzionalità e ridotto impatto ambientale.

Un esempio concreto è la Linea 7 Forlanini–Paullo, lunga 17 km e finanziata con fondi del PNRR. Qui, il calcestruzzo i.idro DRAIN è stato utilizzato per gran parte del tracciato, colorato in rosso con ossidi naturali per garantire riconoscibilità e continuità visiva. Già nel 2022, Heidelberg Materials (che all’epoca di chiamava ancora Italcementi) aveva fornito lo stesso prodotto per la linea 6 “Rosa” che parte da Milano est fino all’Idroscalo.

Vantaggi ambientali e tecnici: sicurezza, microclima, durabilità

Le caratteristiche tecniche di i.idro DRAIN rispondono perfettamente alle esigenze delle infrastrutture ciclabili moderne:

drenaggio efficiente : grazie alla porosità (fino al 25%), il prodotto riduce l’impermeabilizzazione del suolo , favorendo la ricarica della falda e minimizzando il ruscellamento superficiale;

: grazie alla porosità (fino al 25%), il prodotto , favorendo la ricarica della falda e minimizzando il ruscellamento superficiale; riduzione dell’effetto isola di calore : la superficie chiara e riflettente del calcestruzzo, con valori di SRI fino a 65 , permette di abbattere le temperature superficiali anche di 20-30 °C rispetto all’asfalto;

: la superficie chiara e riflettente del calcestruzzo, con , permette di abbattere le temperature superficiali anche di 20-30 °C rispetto all’asfalto; maggiore sicurezza : niente pozzanghere, ghiaccio o slittamenti. La superficie rimane asciutta e stabile anche in caso di pioggia intensa;

: niente pozzanghere, ghiaccio o slittamenti. La superficie rimane asciutta e stabile anche in caso di pioggia intensa; durabilità e risparmio: minori costi di manutenzione, grazie alla resistenza al fuoco, all’abrasione e agli agenti atmosferici, con un ciclo di vita superiore rispetto ai tradizionali conglomerati bituminosi.

Conforme ai CAM e ai protocolli di sostenibilità

Sul piano normativo, i.idro DRAIN è completamente conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le forniture pubbliche, un aspetto oggi imprescindibile per i lavori finanziati con fondi PNRR o europei. Inoltre, contribuisce al punteggio nei protocolli di sostenibilità LEED v4.1 e ITACA.

È disponibile anche in versioni speciali:

Eco CAM : con aggregati riciclati certificati;

: con aggregati riciclati certificati; Eco Low Carbon : con leganti a bassa impronta carbonica;

: con leganti a bassa impronta carbonica; ACTIVE: con funzione fotocatalitica per la riduzione degli NOx atmosferici.

Tutti i prodotti sono corredati da Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) e sviluppati secondo il principio del Life Cycle Assessment (LCA).

Una soluzione tecnica per città più vivibili

L’esperienza milanese dimostra che mobilità sostenibile e innovazione tecnologica possono e devono viaggiare insieme. La scelta di un calcestruzzo drenante come i.idro DRAIN va ben oltre la prestazione tecnica: è una dichiarazione d’intenti, un passo concreto verso città più verdi, sicure e intelligenti, capaci di affrontare le sfide climatiche e ambientali del nostro tempo.

Per progettisti, tecnici comunali e professionisti dell’edilizia urbana, i.idro DRAIN rappresenta una soluzione concreta e collaudata, pronta per essere estesa su scala nazionale in tutti gli interventi di rigenerazione urbana, ciclabilità e spazi pubblici.

Fotogallery