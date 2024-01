Cambio di destinazione d'uso e pertinenze: nuovo intervento del Consiglio di Stato

La questione se la tettoia sia configurabile come nuova costruzione, oppure sia da qualificare come opera pertinenziale assume spesso in edilizia i contorni di un dubbio amletico, foriero di ricorsi alla giustizia amministrativa.

Abusi edilizi: il Consiglio di Stato su ruralità e pertinenze

Tipico esempio ne è il caso affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 10 gennaio 2024, n. 357, sul ricorso contro un ordine di demolizione di un fabbricato rurale, sul quale è stato contestato l’avvenuto mutamento di destinazione d’uso, da agricola a residenziale, in assenza di permesso di costruire, oltre che la realizzazione abusiva di una tettoia aperta in legno.

Il provvedimento sanzionatorio è stato confermato da Palazzo Spada per entrambe le questioni. Vediamo il perché.