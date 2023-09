CAS e SAE, attiva la piattaforma per la dichiarazione requisiti

È stata riattivata la piattaforma attraverso cui i beneficiari di CAS, SAE e MAPRE possono presentare la dichiarazione per il mantenimento per il 2023 dei requisiti dei benefici di assistenza a favore dei cittadini colpiti dagli eventi sismici del 2016.

CAS, SAE e MAPRE: riaperta la piattaforma per chiedere i contributi

Il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), è destinato a famiglie e soggetti la cui abitazione è stata totalmente o parzialmente distrutta oppure è stata soggetta a sgombero, in seguito ai terremoti che hanno colpito l’Italia Centrale nel 2016. L'entità del contributo varia secondo la composizione del nucleo familiare.

Le Soluzioni Abitative in Emergenza, costruite all'indomani del terremoto, sono state destinate ad ospitare temporaneamente le persone che hanno perso la casa a causa degli eventi sismici del 2016, mentre i MAPRE ( Moduli Abitativi Prefabbricati Rurali Emergenziali) hanno sopperito le necessità degli allevamenti zootecnici.

Mantenimento requisiti CAS SAE e MAPRE: come presentare la dichiarazione

Con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 1006 del 16 giugno 2023 è stata riattivata la piattaforma che permetterà di compilare e caricare la dichiarazione entro e non oltre le ore 23:59 del 6 novembre 2023. Alla piattaforma potrà accedere un componente del nucleo familiare tramite SPID, CIE o CNS.

Come riporta il sito del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, i benefici dell’assistenza sono garantiti ai soggetti che hanno ancora la casa inagibile, e che sono nei termini per presentare la richiesta di contributo per la ricostruzione. La mancata presentazione della dichiarazione, entro la scadenza del 6 novembre 2023, comporterà la perdita del CAS e della gratuità della SAE assegnata.