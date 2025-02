CEL per attestazione SOA: come compilarli?

Date le criticità emerse sulla compilazione dei CEL in relazione ai maggiori importi dovuti dalla SA e spendibili ai requisiti della qualificazione per la classifica SOA e all’apposizione del visto sugli stessi Certificati da parte della Soprintendenza, ANAC, con il Comunicato del Presidente del 30 gennaio 2025, ha fornito alcuni importanti chiarimenti su come procedere.

Revisione prezzi e compilazione CEL

ANAC conferma che i maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione ex art. 1-septies d.l. 73/2021 e di adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022 e ss.mm essi sono idonei all’ottenimento della qualificazione per la classifica SOA corrispondente.

Peraltro, spiega l’Autorità, il meccanismo di revisione dei prezzi ha trovato una disciplina compiuta nell’art. 60 del Codice dei contratti, con l’inserimento obbligatorio delle clausole sulla revisione dei prezzi nella documentazione di gara e nei contratti, la cui attivazione è legata a condizioni di natura oggettiva, secondo le modalità individuate dall’Allegato II.2-bis, introdotto con il Correttivo.

Questi meccanismi compensativi e revisionali rispondono al dovere giuridico di cooperazione tra le parti a salvaguardia dell’accordo contrattuale, che si esplica nella imputazione dei maggiori costi, sostenuti dall’impresa appaltatrice, ai fini della dimostrazione dei propri requisiti.

Diversamente, si generebbe la situazione paradossale per cui l’OE, pur avendo eseguito si ingenererebbe prestazioni per un maggior valore (contabilizzato ed inserito nel CEL), rimarrebbe frustrato nella partecipazione alle procedure di gara, non disponendo di adeguata qualificazione per la maggior classifica SOA corrispondente, a discapito del rispetto pieno ed effettivo del principio di accesso al settore degli appalti pubblici.

Modalità di compilazione del CEL

Sulla base di questi presupposti, l’Autorità ha specificato che all’atto della compilazione, la maggiorazione dei prezzi andrà indicata nel quadro CEL 4.3 denominato “Altri importi autorizzati …”; gli importi inseriti in tale Quadro, unitamente a quelli del 3.1 “Importo di contratto” e 4.2 “Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi” costituiranno l’importo indicato nel Quadro 5 “Totale importi autorizzati”.

Il riconoscimento del maggior valore delle opere eseguite all’operatore economico dovrà essere inserito nei quadri 6.2 e 6.3., incrementando il valore di quelle lavorazioni che sono state interessate dall’aumento dei prezzi di mercato.