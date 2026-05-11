Sicurezza nei cantieri, qualità delle lavorazioni e maggiore chiarezza nei rapporti tra imprese e professionisti tecnici. Sono questi i temi al centro del Protocollo d’intesa siglato tra il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e ATECAP, l’Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato.

L’accordo, sottoscritto dal presidente del CNGeGL Paolo Biscaro e dal presidente di ATECAP Giuseppe Ruggiu, punta a costruire una collaborazione stabile tra il mondo delle professioni tecniche e quello della produzione del calcestruzzo, con l’obiettivo di migliorare la gestione operativa delle attività di cantiere e rafforzare la cultura della prevenzione.

CNGeGL e ATECAP insieme: protocollo su sicurezza nei cantieri e corretta gestione del calcestruzzo

Il tema non è secondario per il mercato delle costruzioni. Il calcestruzzo preconfezionato rappresenta infatti un comparto da circa 3,4 miliardi di euro e coinvolge complessivamente 330 imprese.

In questo scenario, gli 80 soci ATECAP, attraverso 550 impianti di betonaggio distribuiti sull’intero territorio nazionale, coprono circa il 65% del volume d’affari del settore.

Proprio per questo il Protocollo punta a creare strumenti condivisi capaci di migliorare l’organizzazione delle attività di cantiere, ridurre le incertezze operative e rafforzare il coordinamento tra imprese e professionisti tecnici.

Formazione, linee guida e strumenti operativi condivisi

L’intesa, che sarà divulgata da ATECAP tra le imprese associate e dal CNGeGL attraverso i 110 Collegi provinciali, raggiungendo gli oltre 83mila iscritti all’Albo professionale, prevede l’avvio di iniziative congiunte di informazione, formazione e divulgazione rivolte sia ai professionisti tecnici sia agli operatori delle imprese.

Tra gli impegni inseriti nel Protocollo figurano anche la predisposizione di linee guida condivise, documenti tecnici e strumenti operativi utili a uniformare comportamenti e procedure nei cantieri.

Una parte centrale dell’intesa riguarda inoltre l’aggiornamento del vademecum “Fornitura di calcestruzzo nei cantieri”, individuato come riferimento operativo per chiarire ruoli, responsabilità e modalità di gestione durante le fasi di consegna del materiale.

Uno degli aspetti più rilevanti affrontati dall’accordo riguarda la distinzione tra attività di fornitura del calcestruzzo e attività di posa in opera, ambito sul quale continuano a permanere letture differenti, soprattutto rispetto alla ripartizione delle responsabilità operative e dei profili legati alla sicurezza.

L’obiettivo dichiarato da CNGeGL e ATECAP è favorire comportamenti omogenei tra i soggetti coinvolti nel processo edilizio, superando approcci esclusivamente formali e promuovendo procedure realmente applicabili nei cantieri.

I primi temi di lavoro del gruppo tecnico

Per dare continuità alle attività previste dal Protocollo sarà costituito anche un gruppo tecnico congiunto composto da rappresentanti di entrambe le organizzazioni, incaricato di elaborare proposte operative e coordinare le iniziative comuni. L’accordo avrà durata quinquennale.

Tra i primi ambiti operativi individuati figurano:

la definizione di procedure condivise per la gestione dell’interfaccia tra fornitura e posa in opera del calcestruzzo, fase nella quale si concentra una quota significativa degli infortuni nel settore edile;

lo sviluppo di strumenti di comunicazione e coordinamento tra i soggetti presenti in cantiere durante le operazioni di getto;

la progettazione di moduli formativi specifici dedicati alla gestione dei rischi dinamici nelle diverse fasi lavorative.

In questo modo si punta alla creazione di un modello operativo che renda più efficace la prevenzione e migliori l’organizzazione delle attività in cantiere.

Le dichiarazioni di ATECAP e CNGeGL

Per il Consiglio Nazionale Geometri, il Protocollo si inserisce in un percorso più ampio di collaborazione istituzionale finalizzato a rafforzare il ruolo tecnico e sociale della categoria.

Secondo il presidente del CNGeGL Paolo Biscaro, l’accordo conferma la volontà del Consiglio Nazionale di costruire “alleanze qualificate” capaci di produrre effetti positivi per professionisti, imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini: “La sicurezza nei cantieri - ha evidenziato - è parte integrante della qualità del processo edilizio e richiede competenza, organizzazione, responsabilità e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti”.

Dello stesso avviso il presidente di ATECAP Giuseppe Ruggiu: “Con questo Protocollo - ha dichiarato - compiamo un passo importante per rafforzare il dialogo tra il mondo della produzione del calcestruzzo e i professionisti tecnici che ogni giorno operano nei cantieri. La sicurezza non può essere affrontata come un semplice adempimento formale, ma deve diventare parte integrante dell’organizzazione del lavoro e della gestione delle attività operative”.