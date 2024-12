Collegio Consultivo Tecnico: i Vigili del Fuoco selezionano esperti per l'Albo

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco l'avviso di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di soggetti qualificati per la costituzione dei collegi consultivi tecnici, in ottemperanza a quanto richiesto dal Codice dei Contratti Pubblici.

Collegi Consultivi Tecnici: l'avviso pubblico dei Vigili del Fuoco per la formazione degli elenchi

Le istanze dovranno essere redatte utilizzando i moduli allegati, firmati digitalmente e trasmessi all'indirizzo pec indicato dal Dipartimento. Qualora il richiedente non fosse provvisto di firma digitale, l'istanza dovrà essere corredata di un documento di identità in corso di validità.

L'Albo è costituito dalle sezioni:

Ingegneria;

Architettura;

Giuridica;

Economica;

I profili per l’iscrizione comprendono:

Presidente Collegio Consultivo Tecnico;

Profilo Componente Collegio Consultivo Tecnico.

Per l'iscrizione all'Albo è necessario comprovare il possesso dei requisiti, dichiarando l'inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione e il possesso dei requisiti di professionalità, come indicati nell’Avviso. Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come Presidente.