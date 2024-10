Colonnine di ricarica: arrivano due nuovi bandi MASE

319 milioni di euro per le strade extraurbane, 209 milioni per i centri urbani. A tanto ammontano le risorse stanziate con i due nuovi avvisi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica sulle strade extraurbane e nei centri urbani.

Colonnine di ricarica: i due avvisi MASE per le risorse PNRR 2024

I bandi per accedere ai fondi previsti dall'Investimento PNRR – M2C2 - 4.3 “Installazione di infrastrutture di ricarica” sono finalizzati alla realizzazione, entro il 31 dicembre 2025, di oltre 21mila stazioni di ricarica per veicoli elettrici sulle strade extraurbane e nei centri urbani, con i criteri e modalità previsti nei due decreti del MASE del 18 marzo 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2024, n. 101.

Come segnala il MASE, rispetto a quelli precedenti i bandi di nuova pubblicazione sono stati modificati in modo di permettere la massima partecipazione da parte dei soggetti interessati ovvero imprese di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori o ai raggruppamenti temporanei.

Le istanze potranno essere presentate sulla piattaforma del GSE, che sarà accessibile dal 29 ottobre al 13 novembre 2024.

Progetti ammissibili

Sono ammissibili al beneficio i progetti:

a) avviati successivamente alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio;

b) per la realizzazione del numero minimo di stazioni di ricarica per ciascuno dei lotti appartenenti all’ambito per il quale è proposta istanza al beneficio

c) forniti del preventivo di connessione o di altra idonea documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore della rete di distribuzione, qualora sia necessario procedere a una nuova connessione alla rete ovvero all’adeguamento di una connessione esistente;

d) corredati da un accordo per l’esercizio di diritti sull’area per l’installazione della stazione di ricarica, ovvero in grado di consentire l’installazione e la gestione delle stazione di ricarica per almeno cinque anni,qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l’istanza di ammissione sia presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione;

e) corredati da un accordo con il soggetto che esercita diritti sull’area per la realizzazione delle nuove stazioni, qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico;

f) corredati del titolo attestante la disponibilità del suolo pubblico, ualora le stazioni di ricarica siano installate su suolo pubblico;

g) rispettosi del principio DNSH;

h) rispettano il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241;

i) rispettano i requisiti tecnici individuati nell’allegato 1 al Decreto.

Sono ammissibili al beneficio le spese, al netto di IVA, relative a:

a) acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 90 kW di potenza nei centri urbani, 175 kW per quelle sulle strade extraurbane , compresi gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per questa voce è ammissibile un costo massimo di 50mila euro per stazione di ricarica nei centri urbani e 81mila euro su strade extraurbane ;

di potenza nei per quelle sulle , compresi gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per questa voce è ammissibile un costo massimo di ; b) costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 20% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica, nel caso di colonnine nei centri urbani e del 40% per quelle su strade extraurbane;

c) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera della stazione di ricarica;

Non sono ammissibili al beneficio:

a) i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica;

b) le spese relative all’acquisizione di terreni e altri beni immobili, nonché gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o personali di godimento, quali, a mero titolo esemplificativo, l’affitto, la locazione e la servitù;

c) le spese per consulenze di qualsiasi genere;

d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.

Con i nuovi avvisi, segnala il MASE, per agevolare la più ampia partecipazione, è stato ridotto il numero di stazioni di ricarica per ogni modulo d'ambito e macrolotto.