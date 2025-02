Comprare casa: tutte le verifiche da fare prima dell'acquisto

Come verificare se un immobile ha problemi urbanistici o edilizi? Quali controlli servono per accertarsi che il venditore sia legittimato a vendere? Come evitare brutte sorprese su mutui, ipoteche e vincoli che gravano sull’immobile?

Comprare casa: le verifiche

Comprare casa è una delle decisioni più importanti della vita e, spesso, anche una delle più complesse. Oltre alla scelta dell’immobile giusto, occorre valutare una serie di aspetti tecnici, giuridici e burocratici per evitare di incappare in problemi futuri. Dalle verifiche catastali e urbanistiche alla regolarità degli impianti, dai vincoli ipotecari alla conformità energetica, ogni dettaglio conta per garantire un acquisto sicuro e privo di brutte sorprese.

Ecco tutte le verifiche da fare prima di firmare il contratto preliminare:

Verifica del venditore e della proprietà Controllo della situazione ipotecaria Conformità catastale e urbanistica Certificato di agibilità Regolarità degli impianti Classe energetica e APE Controllo sulle spese condominiali Vincoli paesaggistici e storici Prezzo e valore di mercato

In questo articolo proveremo ad approfondire ogni singola verifica, ricordando sempre l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati che possano seguire gli aspetti di natura tecnica e legale.