I fenomeni di cedimento del terreno di fondazione possono manifestarsi attraverso lesioni e quadri fessurativi che richiedono interventi mirati e un'attenta verifica dei risultati nel tempo. In questo contesto si inserisce STABILITY PLUS di Uretek, il nuovo sistema evoluto per il consolidamento del terreno di fondazione con iniezioni di resine.

Un progetto unico sul mercato, che prevede il monitoraggio delle principali lesioni dell'edificio nei mesi successivi all'intervento di consolidamento con iniezioni di resine e la riparazione strutturale delle lesioni stesse. Gli interventi sono garantiti 10 anni.



Quadro fessurativo riconducibile a fenomeni di cedimento del terreno di fondazione.

Stability Plus di Uretek: consolidamento del terreno, monitoraggio e riparazione delle lesioni

STABILITY PLUS nasce per rispondere in modo ancora più completo ai problemi di cedimento del terreno di fondazione, integrando il monitoraggio post-intervento al fine di garantire la massima tranquillità delle persone e la trasparenza del risultato.



Le lesioni possono manifestarsi sia all'esterno sia all'interno degli edifici e rappresentano spesso uno dei segnali più evidenti di un cedimento del terreno.

Tre le fasi che lo caratterizzano: il consolidamento del terreno di fondazione con iniezioni di resine espandenti, il monitoraggio strutturale continuo da remoto delle lesioni più significative e la loro successiva riparazione per il ripristino della continuità strutturale.



Le caratteristiche geometriche delle lesioni vengono monitorate nel tempo per verificare l'evoluzione del quadro fessurativo.

Monitoraggio continuo dell'edificio nei mesi successivi all'intervento

Elemento distintivo del sistema è il monitoraggio continuo dell'edificio attraverso fessurimetri biassiali brevettati nei mesi successivi al consolidamento. In caso di anomalie, il sistema invia un alert automatico all'ufficio tecnico Uretek, che valuta l'evoluzione della situazione e interviene, se necessario.



Fessurimetro installato sulla lesione principale della muratura

STABILITY PLUS aggiunge dunque un ulteriore tassello al processo di controllo e verifica degli interventi, affiancandosi al monitoraggio in continuo con sistema laser durante il consolidamento e alle prove penetrometriche utili a determinare il miglioramento delle caratteristiche meccaniche del terreno di fondazione.

Il sistema è indicato in caso di presenza di quadro fessurativo in edifici residenziali, condomini, strutture pubbliche e immobili soggetti a fenomeni di cedimento e si distingue per la rapidità, la non invasività e il monitoraggio nel tempo che accompagna il cliente fino alla definitiva stabilizzazione.



Fase di ripristino della continuità strutturale della muratura dopo il consolidamento e il monitoraggio.

«Con STABILITY PLUS compiamo un ulteriore passo avanti nella gestione dei problemi strutturali legati ai cedimenti», dichiara il direttore commerciale di Uretek Italia, ing. Marco Sganzerla. «Non ci limitiamo al consolidamento del terreno: accompagniamo il cliente in un percorso completo di controllo, verifica e stabilizzazione dell'edificio, fino alla riparazione delle lesioni per ripristinare la continuità strutturale della muratura».

Strumenti all'avanguardia per ingegneri e progettisti

Il nuovo programma si aggiunge ad altri strumenti all'avanguardia di concreta utilità per ingegneri e progettisti. Tra questi, il software per la progettazione di interventi di consolidamento con iniezioni di resine S.I.M.S. 2.0 e il volume "Guida alla Progettazione", entrambi realizzati in collaborazione con il Politecnico di Torino.

Con oltre 35 anni di esperienza e più di 66.000 interventi realizzati, Uretek rafforza così il proprio ruolo di riferimento nel settore delle soluzioni geotecniche con iniezioni di resine espandenti.

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