geonetwork Gestione completa successioni e volture catastali
blumatica successioni legittime testamentarie e miste
Software di calcolo per tutti i tipi di solaio
saie bologna offerta esclusiva

STABILITY PLUS di Uretek: il sistema che unisce consolidamento del terreno, monitoraggio e riparazione delle lesioni

Un progetto unico sul mercato che combina consolidamento del terreno, monitoraggio delle lesioni e riparazione strutturale lungo tutte le fasi dell'intervento

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Uretek - 23/06/2026
CONTENUTO SPONSORIZZATO | Articolo realizzato in collaborazione con URETEK ITALIA S.P.A.

STABILITY PLUS di Uretek: il sistema che unisce consolidamento del terreno, monitoraggio e riparazione delle lesioni

I fenomeni di cedimento del terreno di fondazione possono manifestarsi attraverso lesioni e quadri fessurativi che richiedono interventi mirati e un'attenta verifica dei risultati nel tempo. In questo contesto si inserisce STABILITY PLUS di Uretek, il nuovo sistema evoluto per il consolidamento del terreno di fondazione con iniezioni di resine.

Un progetto unico sul mercato, che prevede il monitoraggio delle principali lesioni dell'edificio nei mesi successivi all'intervento di consolidamento con iniezioni di resine e la riparazione strutturale delle lesioni stesse. Gli interventi sono garantiti 10 anni.

STABILITY PLUS di Uretek: il sistema che unisce consolidamento del terreno, monitoraggio e riparazione delle lesioni
Quadro fessurativo riconducibile a fenomeni di cedimento del terreno di fondazione.

Stability Plus di Uretek: consolidamento del terreno, monitoraggio e riparazione delle lesioni

STABILITY PLUS nasce per rispondere in modo ancora più completo ai problemi di cedimento del terreno di fondazione, integrando il monitoraggio post-intervento al fine di garantire la massima tranquillità delle persone e la trasparenza del risultato.

STABILITY PLUS di Uretek: il sistema che unisce consolidamento del terreno, monitoraggio e riparazione delle lesioni
Le lesioni possono manifestarsi sia all'esterno sia all'interno degli edifici e rappresentano spesso uno dei segnali più evidenti di un cedimento del terreno.

Tre le fasi che lo caratterizzano: il consolidamento del terreno di fondazione con iniezioni di resine espandenti, il monitoraggio strutturale continuo da remoto delle lesioni più significative e la loro successiva riparazione per il ripristino della continuità strutturale.

STABILITY PLUS di Uretek: il sistema che unisce consolidamento del terreno, monitoraggio e riparazione delle lesioni
Le caratteristiche geometriche delle lesioni vengono monitorate nel tempo per verificare l'evoluzione del quadro fessurativo.

Monitoraggio continuo dell'edificio nei mesi successivi all'intervento

Elemento distintivo del sistema è il monitoraggio continuo dell'edificio attraverso fessurimetri biassiali brevettati nei mesi successivi al consolidamento. In caso di anomalie, il sistema invia un alert automatico all'ufficio tecnico Uretek, che valuta l'evoluzione della situazione e interviene, se necessario.

STABILITY PLUS di Uretek: il sistema che unisce consolidamento del terreno, monitoraggio e riparazione delle lesioni
Fessurimetro installato sulla lesione principale della muratura

STABILITY PLUS aggiunge dunque un ulteriore tassello al processo di controllo e verifica degli interventi, affiancandosi al monitoraggio in continuo con sistema laser durante il consolidamento e alle prove penetrometriche utili a determinare il miglioramento delle caratteristiche meccaniche del terreno di fondazione.

Il sistema è indicato in caso di presenza di quadro fessurativo in edifici residenziali, condomini, strutture pubbliche e immobili soggetti a fenomeni di cedimento e si distingue per la rapidità, la non invasività e il monitoraggio nel tempo che accompagna il cliente fino alla definitiva stabilizzazione.

STABILITY PLUS di Uretek: il sistema che unisce consolidamento del terreno, monitoraggio e riparazione delle lesioni
Fase di ripristino della continuità strutturale della muratura dopo il consolidamento e il monitoraggio.

«Con STABILITY PLUS compiamo un ulteriore passo avanti nella gestione dei problemi strutturali legati ai cedimenti», dichiara il direttore commerciale di Uretek Italia, ing. Marco Sganzerla. «Non ci limitiamo al consolidamento del terreno: accompagniamo il cliente in un percorso completo di controllo, verifica e stabilizzazione dell'edificio, fino alla riparazione delle lesioni per ripristinare la continuità strutturale della muratura».

Strumenti all'avanguardia per ingegneri e progettisti

Il nuovo programma si aggiunge ad altri strumenti all'avanguardia di concreta utilità per ingegneri e progettisti. Tra questi, il software per la progettazione di interventi di consolidamento con iniezioni di resine S.I.M.S. 2.0 e il volume "Guida alla Progettazione", entrambi realizzati in collaborazione con il Politecnico di Torino.

STABILITY PLUS di Uretek: il sistema che unisce consolidamento del terreno, monitoraggio e riparazione delle lesioni

Con oltre 35 anni di esperienza e più di 66.000 interventi realizzati, Uretek rafforza così il proprio ruolo di riferimento nel settore delle soluzioni geotecniche con iniezioni di resine espandenti.

Clicca qui per saperne di più su STABILITY PLUS.

© Riproduzione riservata
Tag:
STRUTTURE Consolidamento fondazioni Iniezioni di resine espandenti Consolidamento terreno
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.

IL NOTIZIOMETRO

1
CATASTO - 16/06/2026
Rendita catastale e Superbonus, come si calcola l'incremento e quando scatta l'obbligo di aggiornamento
2
EDILIZIA - 17/06/2026
Ordine di demolizione rettificato: il Comune può acquisire l'immobile per inottemperanza?
3
STIME E IMMOBILI - 19/06/2026
Dichiarazione mendace sul titolo edilizio: la compravendita immobiliare è nulla
4
ENERGIA - 22/06/2026
Nuovo Decreto Requisiti Minimi, le indicazioni del MASE confermano la lettura sull'APE e chiariscono i casi dubbi
5
LAVORI PUBBLICI - 16/06/2026
Chiusura PNRR, la Corte dei conti avverte: accelerare spesa e pagamenti prima della scadenza finale
6
EDILIZIA - 18/06/2026
Edilizia e Urbanistica: non possiamo più vivere di sentenze
Controlli post Superbonus: come l'Agenzia delle Entrate ricostruisce le pratiche agevolate