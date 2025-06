Conto Termico: aggiornato al 1° giugno il Contatore GSE

Sono stati aggiornati i dati del Contatore del Conto Termico, con cui il GSE monitora l’andamento degli incentivi destinati sia soggetti privati che alla Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 e del D.M. 16 febbraio 2016, per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Conto Termico:il GSE aggiorna i dati

Al 1° giugno 2025, si registra un impegno di spesa complessivo pari a 441 milioni di euro, così suddivisi:

181 milioni di euro per interventi realizzati da soggetti privati ;

per interventi realizzati da ; 260 milioni di euro per interventi realizzati dalla Pubblica Amministrazione, di cui 68 milioni tramite prenotazione.

Il limite massimo di spesa annuale stabilito per l’erogazione degli incentivi è pari a 500 milioni di euro per soggetti privati e 400 milioni di euro per la Pubblica Amministrazione.

Come segnalato dal GSE, si tratta di dati preliminari e suscettibili di variazioni, legati a fattori come le nuove richieste che perverranno nel corso dell’anno, i tempi di pagamento delle rate degli incentivi e le modalità di calcolo.

Anche se indicativo, il dato permette però la programmazone degli interventi incentivabili entro i tetti di spesa disponibili, soprattutto per le PA: lo strumento della prenotazione dell’incentivo, garantisce infatti certezza sul contributo.