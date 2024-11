Correttivo Codice Appalti: ANCE fa il punto

Dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri, in via preliminare, del nuovo schema di decreto legislativo c.d. “correttivo” al Codice dei Contratti Pubblici, la Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell’ANCE ha sintetizzato in un interessante documento le principali novità con cui il d.Lgs. n. 36/2023 dovrebbe essere modificato.

Codice dei Contratti Pubblici: ANCE interviene sul correttivo

Il documento dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili rappresenta un vero e proprio vademecum, suddiviso in tematiche, nel quale ritrovare le principali modifiche al Codice Appalti, che adesso dovranno passare al vaglio del Parlamento:

Progettazione

Prezzari

Procedure di gara

Suddivisioni in lotti

Lavori sottosoglia

Revisione dei prezzi

Qualificazione delle stazioni appaltanti

Qualificazione degli operatori economici

Esecuzione

Subappalto

Anticipazione del prezzo

Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

Settori Speciali

Contratto di disponibilità e finanza a progetto

Contratti Collettivi e clausole sociali

Vediamo le indicazioni dell'Associazione nel dettaglio.