Correttivo Codice Appalti, in Gazzetta il D.Lgs. n. 209/2024

Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2024.

Correttivo Codice Appalti: entrata in vigore e impatti immediati

Il Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 introduce modifiche di grande rilievo al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), rafforzando alcuni principi chiave e introducendo strumenti volti a garantire maggiore equità e trasparenza nei processi di appalto pubblico. Tuttavia, l'elemento più critico di questo provvedimento è rappresentato dalla sua entrata in vigore: il 31 dicembre 2024, ovvero il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Questa scelta non lascia spazio alle stazioni appaltanti e agli operatori economici per analizzare e comprendere le numerose novità introdotte. Ancora una volta, il legislatore ha deciso di non prevedere alcun periodo transitorio, obbligando gli addetti ai lavori a un adeguamento immediato senza la possibilità di approfondire il contenuto delle nuove disposizioni.