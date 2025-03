Correttivo Codice: disponibile il quaderno operativo ANCI

L’entrata in vigore del d.Lgs. n. 209/2024, c.d. “Correttivo al Codice Appalti”, ha generato più di un dubbio applicativo per le stazioni appaltanti, complice un corpus di norme e modifiche di particolare rilevanza, fatto di 87 articoli, tra correzioni al Codice e agli allegati.

Correttivo Codice Appalti: il quaderno operativo ANCI

Novità sulle quali non è stato concesso alcun transitorio per digerirle: proprio per questo, ANCI ha pubblicato un quaderno operativo, destinato agli Enti locali, finalizzato a una più agevole lettura ed interpretazione della disciplina da parte delle stazioni appaltanti.

Se complessivamente l’Associazione condivide le direttrici fondamentali di semplificazione e messa a regime delle deroghe sperimentate durante questi ultimi anni con il PNRR, tuttavia per ANCI rimangono delle criticità, ad esempio in materia di qualificazione della fase di esecuzione dei contratti pubblici.

Il quaderno si presenta come un vero e proprio manuale, contenente un’analisi puntuale delle principali novità normative e contiene anche uno schema di Regolamento per gli affidamenti sottosoglia utilizzabile dalle Amministrazioni, aggiornato alle novità del Correttivo.

Il testo è così suddiviso:

L’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore ed equipollenza

Gli incentivi alle funzioni tecniche

Il principio di rotazione alla luce del decreto correttivo

La revisione prezzi

Il sostegno alle piccole e medie imprese

La qualificazione delle stazioni appaltanti

Partecipazione dei consorzi alle procedure di gara

L’accordo di collaborazione plurilaterale

Le novità tra fase dell’affidamento e fase dell’esecuzione

Il partenariato pubblico privato

Appalti di lavori e qualificazione degli operatori economici dopo il decreto correttivo

La misura dell’equo compenso

Gli appalti sotto soglia

L’affidamento dei servizi alla persona nelle procedure sotto soglia

Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia.

Per ANCI sono sicuramente positive le modifiche in materia di:

progettazione : i contratti di lavori manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere affidati sulla base di un progetto di fattibilità tecnico economica c.d. semplificato e l’esecuzione degli stessi lavori può avvenire senza alcun progetto esecutivo. Rimangono esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti;

: i contratti di lavori manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere affidati sulla base di un progetto di fattibilità tecnico economica c.d. semplificato e l’esecuzione degli stessi lavori può avvenire senza alcun progetto esecutivo. Rimangono esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti; appalti sottosoglia senza carattere transfrontaliero, con il rafforzamento della deroga all’obbligo della rotazione e previsto che, in casi motivati, ove la stazione appaltante utilizzi le procedure negoziate senza bando, il contraente uscente possa essere anche reinvitato alla procedura di aggiudicazione, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto o della qualità della prestazione resa;

con il rafforzamento della e previsto che, in casi motivati, ove la stazione appaltante utilizzi le procedure negoziate senza bando, il contraente uscente possa essere anche reinvitato alla procedura di aggiudicazione, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto o della qualità della prestazione resa; revisione prezzi, con un importo revisionale liquidabilepari all’80% del solo valore eccedente la variazione del 5%.

Vediamo le principali novità segnalate dall'Associazione e le criticità che ancora permangono.