Costi della manodopera: ANAC richiama le stazioni appaltanti al rispetto delle tabelle ministeriali

La stima dei costi della manodopera è un passaggio tecnico fondamentale per la corretta definizione della base d’asta nei contratti pubblici, soprattutto nei servizi ad alta intensità di lavoro.

Ma cosa accade se la Stazione appaltante utilizza tabelle ministeriali non aggiornate? È legittimo porre a base di gara un importo inferiore ai livelli minimi retributivi vigenti? Il parere ANAC del 14 maggio 2025, n. 193, interviene su un caso emblematico, ribadendo l’obbligatorietà dell’utilizzo delle tabelle del Ministero del Lavoro più aggiornate, in applicazione degli articoli 41, commi 13 e 14 del Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023).

Definizione costi della manodopera: richiamo ANAC alle Stazioni appaltanti

Nel caso esaminato, una Stazione appaltante aveva bandito una procedura di gara per l’affidamento di un servizio ad alta intensità di manodopera e durata pluriennale. A base d’asta era stato posto un costo della manodopera calcolato secondo tabelle ministeriali non più vigenti alla data di indizione della gara. Da qui il dubbio di un OE: può la lex specialis prevedere un costo inferiore a quello risultante dalle tabelle in vigore? È legittimo un disallineamento di circa 100.000 euro tra base d’asta e costi salariali attuali?

Le previsioni del Codice dei Contratti Pubblici

Il riferimento centrale è l’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, che stabilisce:

al comma 13 , che il costo medio del lavoro deve essere determinato, annualmente, con apposite tabelle emanate dal Ministero del Lavoro , basate sui valori della contrattazione collettiva nazionale;

, che il costo medio del lavoro deve essere determinato, annualmente, con apposite tabelle , basate sui valori della contrattazione collettiva nazionale; al comma 14 che le stazioni appaltanti sono obbligate a scorporare dalla base di gara i costi della manodopera, determinandoli secondo le suddette tabelle. Gli operatori economici possono ribassare solo il resto dell’importo, dimostrando eventuali efficienze organizzative.

L’articolo 41 è costruito per assicurare un’equa concorrenza nel rispetto del diritto dei lavoratori a un salario minimo conforme ai contratti collettivi e costituisce un fondamento sostanziale della qualità e sostenibilità delle offerte.