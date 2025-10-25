Il CTU in tribunale: una polizza normale non basta
Guida pratica alle coperture assicurative per Consulenti Tecnici d'Ufficio e di Parte
Parliamoci chiaro: se fate CTU o CTP e pensate che la vostra RC Professionale vi copra, nel 70% dei casi vi sbagliate.
Non è un'opinione. È il dato che emerge dall'analisi di 150 polizze di professionisti tecnici che ho verificato negli ultimi 12 mesi. Solo 45 su 150 avevano copertura adeguata per l'attività di consulenza tecnica giudiziaria.
Oggi vi spiego esattamente cosa serve, quanto costa e come verificare se siete protetti.
La differenza fondamentale tra professione e perizia
Quando lavorate come professionisti, avete un cliente. Quando fate CTU, lavorate per il tribunale. Questa differenza cambia tutto dal punto di vista assicurativo.
Professionista normale
- Responsabilità contrattuale verso cliente
- Errore professionale classico
- Danni diretti al committente
CTU/CTP
- Responsabilità verso la giustizia
- Errore con conseguenze processuali
- Danni a terze parti sconosciute
La vostra RC Professionale è costruita per il primo caso. Raramente copre il secondo.
Cosa NON copre la polizza RC standard
Andiamo subito al punto. La vostra polizza base probabilmente NON copre:
- Errori di stima in perizie giudiziarie
- Responsabilità per falsa perizia (anche colposa)
- Danni a parti processuali non clienti
- Ritardi nella consegna elaborati al giudice
- Violazione segreto istruttorio
- Ricusazione e conseguenze economiche
- Rivalse per lite temeraria (CTP)
Verificate ora. Se anche uno di questi punti non è esplicitamente incluso, siete scoperti.
I numeri reali del rischio CTU/CTP
Dai sinistri che ho gestito negli ultimi 3 anni:
Richieste danni medie per errore CTU
- Cause civili standard: 15.000-30.000 euro
- Cause divisioni ereditarie: 25.000-50.000 euro
- Cause vizi costruttivi: 30.000-80.000 euro
- Cause societarie/fallimentari: 50.000-150.000 euro
Frequenza sinistri
- CTU occasionali (1-5/anno): 1 sinistro ogni 8 anni
- CTU regolari (5-20/anno): 1 sinistro ogni 4 anni
- CTU specializzati (20+/anno): 1 sinistro ogni 2 anni
Il rischio c'è. È misurabile. Va coperto.
Schema coperture necessarie per tipologia
PER CHI FA 1-5 PERIZIE L'ANNO
RC Professionale base
- + Estensione CTU/CTP
- + Massimale minimo: 250.000 euro
- + Retroattività: 2 anni
= Premio aggiuntivo: 200-350 euro/anno*
PER CHI FA 6-20 PERIZIE L'ANNO
RC Professionale base
- + Polizza specifica attività giudiziaria
- + Massimale minimo: 500.000 euro
- + Retroattività: 5 anni
- + Colpa grave inclusa
= Premio totale: 900-1.400 euro/anno*
PER CHI FA OLTRE 20 PERIZIE L'ANNO
Polizza dedicata CTU/CTP
- + Massimale: 1.000.000 euro
- + Retroattività illimitata
- + Postuma 10 anni
- + Tutela legale inclusa
= Premio: 1.800-2.500 euro/anno*
*Premi calcolati su fatturato medio 50.000 euro
Check-list: verificate subito questi 8 punti
Prendete la vostra polizza. Ora.
Verificate:
- CTU/CTP esplicitamente inclusi? Se non trovate queste sigle, problema.
- Massimale dedicato o condiviso? Spesso c'è un sottolimite ridicolo.
- Retroattività presente? Le perizie emergono problematiche dopo anni.
- Colpa grave coperta? Fondamentale per responsabilità penali.
- Franchigia accettabile? Oltre 2.500 euro è troppo.
- Esclusioni specifiche? Cercate "attività giudiziaria" nelle esclusioni.
- Territorialità italiana? Deve coprire tutti i tribunali.
- Postuma in caso cessazione? Vi protegge anche dopo la pensione.
Se avete meno di 6 ✓ su 8, la vostra copertura non è adeguata.
Le clausole killer nascoste
Attenzione particolare a queste esclusioni subdole:
"Attività svolta per conto della Pubblica Amministrazione"
Esclude automaticamente tutti i CTU.
"Consulenze rese a titolo gratuito o di cortesia"
A volte il tribunale paga poco o tardi. Potreste risultare "gratuiti".
"Attività non rientrante nell'oggetto sociale"
Se non avete dichiarato espressamente l'attività peritale, non siete coperti.
"Danni derivanti da valutazioni e stime"
È esattamente quello che fa un CTU. Se c'è questa esclusione, cambiate polizza.
Costi reali e come ottimizzarli
La differenza di premio tra copertura base e completa:
Fatturato 30.000 euro/anno
- RC base: 500 euro
- RC + CTU/CTP: 750 euro
- Differenza: 250 euro (21 euro/mese)
Fatturato 50.000 euro/anno
- RC base: 800 euro
- RC + CTU/CTP: 1.200 euro
- Differenza: 400 euro (33 euro/mese)
Fatturato 80.000 euro/anno
- RC base: 1.200 euro
- RC + CTU/CTP: 1.900 euro
- Differenza: 700 euro (58 euro/mese)
Come strutturare la copertura ottimale
STRUTTURA BASE (minimo sindacale)
- RC Professionale con estensione giudiziaria
- Massimale 250.000 euro
- Retroattività 2 anni
- Franchigia 1.000 euro
STRUTTURA CONSIGLIATA
- RC + Polizza CTU dedicata
- Massimale 500.000 euro
- Retroattività 5 anni
- Postuma 10 anni
- Colpa grave inclusa
- Franchigia 1.000 euro
STRUTTURA OTTIMALE
- Polizza All Risk Professionale
- Massimale 1.000.000 euro
- Retroattività illimitata
- Postuma garantita cessazione
- Tutela legale penale
- Zero franchigia su spese legali
Domande frequenti che mi fanno sempre
"Faccio solo CTP, rischio meno?"
No. Il CTP ha responsabilità verso il cliente e possibili rivalse. Serve copertura specifica.
"Il tribunale non mi tutela?"
Mai. Siete ausiliari del giudice ma i rischi sono vostri.
"Costa troppo per quanto mi pagano"
Un CTU da 1.000 euro può generare danni da 50.000. Il premio annuo si ripaga con 2-3 perizie.
"Ho sempre fatto così, mai successo niente"
È questione di quando, non di se. Il primo sinistro senza copertura può costare lo studio.
Action plan immediato
OGGI: Verificate la vostra polizza con la check-list sopra.
ENTRO 7 GIORNI: Se non siete coperti, chiedete preventivi per estensione o polizza dedicata.
ENTRO 30 GIORNI: Attivate la copertura giusta. Non rimandate.
SEMPRE: Prima di accettare un incarico CTU/CTP, verificate che sia coperto.
Il servizio che offro
Per chi fa attività di CTU/CTP ho strutturato tre pacchetti:
- BASIC - Per chi inizia (1-5 perizie/anno)
- PROFESSIONAL - Per attività regolare (6-20 perizie/anno)
- EXPERT - Per specialisti (20+ perizie/anno)
Tutti includono:
- Analisi rischi specifici
- Copertura su misura
- Gestione sinistri dedicata
- Consulenza su accettazione incarichi
- Aggiornamenti normativi
Usate RC Smart, sezione dedicata "CTU e Perizie Giudiziarie". Il configuratore vi dirà esattamente cosa vi serve in base ai vostri volumi.
Conclusione pratica
Se fate CTU/CTP senza copertura adeguata, state lavorando gratis per pagare il prossimo sinistro.
La differenza tra essere coperti o no sono 20-50 euro al mese. Meno di un caffè al giorno.
Non è questione di SE vi servirà. È questione di QUANDO.
E quando quel momento arriverà, la differenza tra avere la polizza giusta o quella sbagliata sarà la differenza tra un fastidio gestibile e un disastro professionale.
Verificate. Ora. Non domani.
A cura di Giuseppe Di
Fede
intermediario assicurativo dal 2007
CEO di Tiassicuro.io e responsabile del settore assicurativo di LavoriPubblici.it
