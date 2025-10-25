Il CTU in tribunale: una polizza normale non basta

Parliamoci chiaro: se fate CTU o CTP e pensate che la vostra RC Professionale vi copra, nel 70% dei casi vi sbagliate.

Non è un'opinione. È il dato che emerge dall'analisi di 150 polizze di professionisti tecnici che ho verificato negli ultimi 12 mesi. Solo 45 su 150 avevano copertura adeguata per l'attività di consulenza tecnica giudiziaria.

Oggi vi spiego esattamente cosa serve, quanto costa e come verificare se siete protetti.

La differenza fondamentale tra professione e perizia

Quando lavorate come professionisti, avete un cliente. Quando fate CTU, lavorate per il tribunale. Questa differenza cambia tutto dal punto di vista assicurativo.

Professionista normale

Responsabilità contrattuale verso cliente

Errore professionale classico

Danni diretti al committente

CTU/CTP

Responsabilità verso la giustizia

Errore con conseguenze processuali

Danni a terze parti sconosciute

La vostra RC Professionale è costruita per il primo caso. Raramente copre il secondo.

Cosa NON copre la polizza RC standard

Andiamo subito al punto. La vostra polizza base probabilmente NON copre:

Errori di stima in perizie giudiziarie

Responsabilità per falsa perizia (anche colposa)

Danni a parti processuali non clienti

Ritardi nella consegna elaborati al giudice

Violazione segreto istruttorio

Ricusazione e conseguenze economiche

Rivalse per lite temeraria (CTP)

Verificate ora. Se anche uno di questi punti non è esplicitamente incluso, siete scoperti.

I numeri reali del rischio CTU/CTP

Dai sinistri che ho gestito negli ultimi 3 anni:

Richieste danni medie per errore CTU

Cause civili standard: 15.000-30.000 euro

Cause divisioni ereditarie: 25.000-50.000 euro

Cause vizi costruttivi: 30.000-80.000 euro

Cause societarie/fallimentari: 50.000-150.000 euro

Frequenza sinistri

CTU occasionali (1-5/anno): 1 sinistro ogni 8 anni

CTU regolari (5-20/anno): 1 sinistro ogni 4 anni

CTU specializzati (20+/anno): 1 sinistro ogni 2 anni

Il rischio c'è. È misurabile. Va coperto.

Schema coperture necessarie per tipologia

PER CHI FA 1-5 PERIZIE L'ANNO

RC Professionale base

+ Estensione CTU/CTP

+ Massimale minimo: 250.000 euro

+ Retroattività: 2 anni

= Premio aggiuntivo: 200-350 euro/anno*

PER CHI FA 6-20 PERIZIE L'ANNO

RC Professionale base

+ Polizza specifica attività giudiziaria

+ Massimale minimo: 500.000 euro

+ Retroattività: 5 anni

+ Colpa grave inclusa

= Premio totale: 900-1.400 euro/anno*

PER CHI FA OLTRE 20 PERIZIE L'ANNO

Polizza dedicata CTU/CTP

+ Massimale: 1.000.000 euro

+ Retroattività illimitata

+ Postuma 10 anni

+ Tutela legale inclusa

= Premio: 1.800-2.500 euro/anno*

*Premi calcolati su fatturato medio 50.000 euro

Check-list: verificate subito questi 8 punti

Prendete la vostra polizza. Ora.

Verificate:

CTU/CTP esplicitamente inclusi? Se non trovate queste sigle, problema. Massimale dedicato o condiviso? Spesso c'è un sottolimite ridicolo. Retroattività presente? Le perizie emergono problematiche dopo anni. Colpa grave coperta? Fondamentale per responsabilità penali. Franchigia accettabile? Oltre 2.500 euro è troppo. Esclusioni specifiche? Cercate "attività giudiziaria" nelle esclusioni. Territorialità italiana? Deve coprire tutti i tribunali. Postuma in caso cessazione? Vi protegge anche dopo la pensione.

Se avete meno di 6 ✓ su 8, la vostra copertura non è adeguata.

Le clausole killer nascoste

Attenzione particolare a queste esclusioni subdole:

"Attività svolta per conto della Pubblica Amministrazione"

Esclude automaticamente tutti i CTU.

"Consulenze rese a titolo gratuito o di cortesia"

A volte il tribunale paga poco o tardi. Potreste risultare "gratuiti".

"Attività non rientrante nell'oggetto sociale"

Se non avete dichiarato espressamente l'attività peritale, non siete coperti.

"Danni derivanti da valutazioni e stime"

È esattamente quello che fa un CTU. Se c'è questa esclusione, cambiate polizza.

Costi reali e come ottimizzarli

La differenza di premio tra copertura base e completa:

Fatturato 30.000 euro/anno

RC base: 500 euro

RC + CTU/CTP: 750 euro

Differenza: 250 euro (21 euro/mese)

Fatturato 50.000 euro/anno

RC base: 800 euro

RC + CTU/CTP: 1.200 euro

Differenza: 400 euro (33 euro/mese)

Fatturato 80.000 euro/anno

RC base: 1.200 euro

RC + CTU/CTP: 1.900 euro

Differenza: 700 euro (58 euro/mese)

Come strutturare la copertura ottimale

STRUTTURA BASE (minimo sindacale)

RC Professionale con estensione giudiziaria

Massimale 250.000 euro

Retroattività 2 anni

Franchigia 1.000 euro

STRUTTURA CONSIGLIATA

RC + Polizza CTU dedicata

Massimale 500.000 euro

Retroattività 5 anni

Postuma 10 anni

Colpa grave inclusa

Franchigia 1.000 euro

STRUTTURA OTTIMALE

Polizza All Risk Professionale

Massimale 1.000.000 euro

Retroattività illimitata

Postuma garantita cessazione

Tutela legale penale

Zero franchigia su spese legali

Domande frequenti che mi fanno sempre

"Faccio solo CTP, rischio meno?"

No. Il CTP ha responsabilità verso il cliente e possibili rivalse. Serve copertura specifica.

"Il tribunale non mi tutela?"

Mai. Siete ausiliari del giudice ma i rischi sono vostri.

"Costa troppo per quanto mi pagano"

Un CTU da 1.000 euro può generare danni da 50.000. Il premio annuo si ripaga con 2-3 perizie.

"Ho sempre fatto così, mai successo niente"

È questione di quando, non di se. Il primo sinistro senza copertura può costare lo studio.

Action plan immediato

OGGI: Verificate la vostra polizza con la check-list sopra.

ENTRO 7 GIORNI: Se non siete coperti, chiedete preventivi per estensione o polizza dedicata.

ENTRO 30 GIORNI: Attivate la copertura giusta. Non rimandate.

SEMPRE: Prima di accettare un incarico CTU/CTP, verificate che sia coperto.

Conclusione pratica

Se fate CTU/CTP senza copertura adeguata, state lavorando gratis per pagare il prossimo sinistro.

La differenza tra essere coperti o no sono 20-50 euro al mese. Meno di un caffè al giorno.

Non è questione di SE vi servirà. È questione di QUANDO.

E quando quel momento arriverà, la differenza tra avere la polizza giusta o quella sbagliata sarà la differenza tra un fastidio gestibile e un disastro professionale.

Verificate. Ora. Non domani.

