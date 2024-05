Decreto PNRR 2024: le indicazioni di ANCE sugli appalti pubblici

Lungi da essere “solo” un provvedimento recante disposizioni sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, conosciuto come Decreto PNRR 4, contiene numerose norme di particolare interesse e trasversali per il settore dell’edilizia e delle costruzioni.

Decreto PNRR 4 e appalti pubblici: il dossier ANCE sulla legge di conversione

Non a caso l’ANCE ha dedicato alla legge di conversione n. 56/2024 un ricco dossier, articolato in più sezioni, tra cui quella realizzata dalla Direzione Legislazione Opere Pubbliche, contenente un approfondimento sulle norme sui lavori pubblici, relative alla governance per l’attuazione degli interventi PNRR, alla digitalizzazione dei contratti pubblici e ai termini di pagamento delle PA.

Questi in particolare gli articoli commentati: